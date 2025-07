Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Teresanna Pugliese rivela come si depilavano gli ex naufraghi a L’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il retroscena su L’Isola dei Famosi

Sono ormai trascorsi alcuni giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi e tutti gli ex concorrenti del reality show hanno fatto rientro in Italia e sono tornati alle loro vite di sempre. I protagonisti della trasmissione nel mentre hanno ripreso anche possesso dei loro social e alcuni di loro di recente stanno rispondendo alle curiosità dei fan. Gli ex naufraghi così hanno rivelato alcuni retroscena inediti, che non vediamo in tv, che non sono passati inosservati. Solo poche ore fa Patrizia Rossetti ha infatti raccontato dove i concorrenti facevano i loro bisogni. In merito la conduttrice ha affermato: “C’era un bidone con all’interno una busta; ben coperto con delle palme. Veniva lavato e le buste cambiate dallo staff”. Ma non è finita qui.

Adesso a intervenire su Instagram è stata anche Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di rispondere alle domande dei follower, quanto a un tratto qualcuno le ha chiesto come facessero i naufraghi a depilarsi in Honduras. A quel punto Teresanna ha spiegato: “Per la depilazione, solo per chi aveva un’estrema necessità, c’era una lametta a disposizione, ma non sempre. Non tutti avevano questa necessità”.

Di recente invece Dino Giarrusso ha parlato di momenti mai andati in onda nei daytime de L’Isola dei Famosi. Il giornalista ha così svelato che alcune offese dette da diversi naufraghi non sarebbero mai state mostrate al pubblico. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ti riporto tre frasi dette da alcuni miei compagni d’avventura, per fare esempi concreti: “Quella è tornata a fare la … su Onlyfans”, “Tu sei autistico”, “Quel signore che non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto”, quest’ultima riferita a Mario. Sono uscite brutte, che in cinquanta giorni di pressione possono scappare, ma sono state perdonate”.