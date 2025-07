Stefano De Martino sembrerebbe avere un nuovo amore. In queste ore il conduttore di Affari Tuoi è stato infatti paparazzato mentre bacia Caroline, con la quale ha trascorso dei giorni in relax in Sardegna.

Nuovo amore per Stefano De Martino

Nelle ultime settimane la vita privata di Stefano De Martino è stata al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la fine della fortunatissima stagione di Affari Tuoi, che ha raccolto ogni sera milioni di telespettatori davanti alla tv, il celebre conduttore si sta godendo le meritate vacanze, tuttavia di recente è stato spesso protagonista del gossip e della cronaca rosa. Dopo le ultime voci di corridoio sul suo conto, adesso sembrerebbe che De Martino non abbia più voglia di nascondersi e che sia uscito allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo.

Solo qualche giorno fa, come ha rivelato Gabriele Parpiglia, Stefano è arrivato in Sardegna con una misteriosa bionda, una ragazza di 22 anni di nome Caroline. La giovane donna pare essere la figlia di un caro amico del presentatore e solo di recente tra loro sarebbe nata la scintilla. Il settimanale Diva e Donna ha infatti paparazzato i due mentre si scambiano un tenero bacio segno dunque che il conduttore avrebbe un nuovo amore. Ma non è finita qui.

Alcune fonti hanno fatto sapere a FanPage che il legame con Caroline per Stefano De Martino non sarebbe un gioco. Il conduttore, stando a quanto si legge, “sembrerebbe davvero coinvolto, pronto a mettersi in gioco e a dare inizio a qualcosa di più di un semplice flirt”.

Insomma pare che a oggi Stefano sia sereno e che si sta godendo questa nuova relazione. Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora confermato i gossip e non è chiaro se nelle ore a venire decideranno di intervenire.