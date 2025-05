Le tre new entry de L’Isola dei Famosi, Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis si sono subito espressi sui loro nuovi compagni, in particolare su Mario Adinolfi.

Isola dei Famosi, le prime impressioni dei tre nuovi naufraghi

Tre nuovi naufraghi sono sbarcati ufficialmente in Palapa a L’Isola dei Famosi e promettono di portare nuova energia – e qualche scintilla – nel reality di Canale 5.

Si tratta di tre giovani volti pronti a mettersi in gioco: Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis, che già dal primo giorno non hanno risparmiato opinioni decise sui compagni d’avventura, avendo seguito le dinamiche del programma da casa prima del loro arrivo in Honduras.

Durante la loro presentazione, i tre nuovi arrivati hanno subito commentato il clima piuttosto acceso che si respira sull’isola, notando la quantità di discussioni, divisioni e tensioni già emerse tra i concorrenti.

A catalizzare l’attenzione, in particolare, è stato il comportamento di Mario Adinolfi, figura centrale in diverse polemiche nelle scorse settimane.

Jasmine Salvati, con grande franchezza, ha dichiarato: “Non andrò d’accordo sicuramente con Adinolfi, per i contenuti che porta e perché ha valori completamente diversi dai miei.” Parole forti, che potrebbero far presagire futuri contrasti tra i due.

Anche Ahlam El Brinis ha espresso perplessità sull’atteggiamento di Adinolfi, definendolo “troppo autoritario”. Jey Lillo, invece, ha colto un altro aspetto del personaggio, ovvero il suo lato da provocatore.

Il loro ingresso promette dunque di rimescolare gli equilibri già fragili dell’isola. Con opinioni forti e personalità ben definite, i tre nuovi naufraghi sembrano intenzionati a lasciare il segno.

Il pubblico resta in attesa di vedere come si evolveranno le relazioni e se il confronto, a questo punto soprattutto con Adinolfi, porterà nuovi colpi di scena.