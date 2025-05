Quanti ascolti ha registrato la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025? Ecco tutti i dati dettagliati e i confronti con la scorsa puntata e le reti concorrenti.

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi e non solo…

La quarta puntata de L’Isola dei Famosi, in onda ieri sera su Canale 5 e condotta da Veronica Gentili, non ha convinto il pubblico televisivo. I dati riportati da Davide Maggio parlano chiaro. Il reality show ha raccolto 1.788.000 spettatori con uno share del 13.3%. Risultato che ha segnato un evidente calo rispetto alla scorsa settimana, quando aveva conquistato 1.891.000 spettatori con il 15.7% di share.

Una flessione che preoccupa, soprattutto considerando che L’Isola dei Famosi è stata superata da un classico intramontabile come Pretty Woman. Il film cult con Julia Roberts e Richard Gere, trasmesso su Rai 1, ha conquistato 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share, piazzandosi al primo posto della serata.

La serata non è stata favorevole nemmeno per Like a Star, il nuovo show condotto da Amadeus su Nove. Anche il programma del celebre presentatore ha registrato un calo significativo rispetto allo scorso appuntamento. Ha radunato 417.000 spettatori con uno share del 2.4%. I segmenti successivi non hanno fatto meglio: La Sfida ha totalizzato 323.000 spettatori (3%), mentre Ultima Chance si è fermato a 233.000 spettatori (3.1%).

Mentre tra gli altri dati, oltre L’Isola dei Famosi, su Rai 2 Delitti in Paradiso ha intrattenuto 906.000 spettatori pari al 4.8% e Oltre il Paradiso 727.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia 1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha tenuto incollati davanti al video 1.024.000 spettatori con il 6%. Si passa a Rai 3 che, dopo la presentazione (1.223.000 – 6.1%), Chi l’ha Visto? ha segnato invece 1.730.000 spettatori (10.7%).

Invece su Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato un a.m. di 802.000 spettatori (5.8%). Su La 7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 859.000 spettatori e il 5.3%. Su TV 8 la finale di Conference League – Betis-Chelsea ha ottenuto 1.325.000 spettatori con il 7%.

Intanto a L’Isola dei Famosi, tra discussioni, nuovi ingressi e nomination, la puntata è stata segnata dal ritiro di Carly Tommasini, costretta a lasciare il gioco per motivi di salute. Un altro abbandono che si aggiunge alla lunga lista di defezioni e che ha portato Veronica Gentili a ricevere persino un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per i troppi ritiri avvenuti in così poche settimane.

Un momento complicato per il reality show di Canale 5, che fatica a ritrovare smalto e a tenere il passo con la concorrenza. La domanda ora è: L’Isola dei Famosi riuscirà a risalire la china dopo l’arrivo di forze fresche o il trend negativo continuerà?