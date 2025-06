Dino Giarrusso ha sollevato una nuova polemica contro L’Isola dei Famosi: secondo lui avrebbero montato un filmato parziale, contro di lui.

Isola dei Famosi, Dino Giarrusso polemizza ancora

Anche nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda questa sera, Dino Giarrusso si è reso protagonista di un nuovo momento di tensione con la produzione del programma, dopo la scorsa puntata.

A scatenare la sua reazione è stato un filmato mostrato nei primi minuti della diretta, che riassumeva quanto accaduto nella settimana precedente, in particolare le nomination che avevano coinvolto lo stesso ex europarlamentare.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura difende Chiara e demolisce Jasmin: “Ma come ti permetti! Chiedi subito scusa”

Nel riepilogo mandato in onda, diversi naufraghi hanno affermato che Dino avrebbe suggerito di nominare Chiara, temendo di finire lui stesso al televoto. Giarrusso ha prontamente contestato quanto visto in studio, accusando il programma di mostrare una versione parziale dei fatti.

Secondo lui, il montaggio non restituirebbe in maniera completa ciò che è realmente successo sull’isola, ma offrirebbe una lettura incompleta e fuorviante del suo comportamento.

“Avete scelto di far vedere quelle persone che mi hanno attaccato.“

Veronica interrompe Dino: "Non abbiamo estromesso degli estratti, quello è il mood generale".#Isola pic.twitter.com/Mt9ZvCS4zc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 4, 2025

Non è tutto. Dino ha approfittato dell’occasione per sollevare ulteriori critiche alla gestione del gioco, sostenendo che alcune decisioni della produzione favorirebbero determinati concorrenti.

In particolare, ha lamentato la possibilità data ad alcuni naufraghi di rientrare in gioco nonostante si fossero già ritirati volontariamente, e si è detto contrariato per il fatto che i nuovi arrivati della scorsa settimana abbiano potuto esprimere il loro voto, influenzando così le dinamiche di gruppo.

“Noi abbiamo resistito, quindi a me un po’ pesava il fatto che c’è chi ha potuto fare questo e chi no perché una delle cose dell’isola è resistere. Io come sai sono molto attento alle regole, al rispetto delle regole e mi dispiace quando qualcuno le può trasgredire e viene perdonato.“

Visibilmente infastidito, Giarrusso ha espresso il suo malumore con lo studio, dando il via a una polemica per l’ennesima volta. Veronica Gentili, tuttavia, è riuscita anche questa volta a mantenere il controllo della situazione. La conduttrice ha riportato l’attenzione sui fatti della settimana e sulle dinamiche dell’Isola senza alimentare ulteriormente lo scontro.

Il malcontento di Dino Giarrusso continua dunque a tenere banco. Resta da vedere innanzitutto se supererà la nomination di questa sera. Poi, se nelle prossime puntate il naufrago tornerà a concentrarsi sulla sopravvivenza o se i contrasti con il gioco continueranno a essere protagonisti.