Siamo certi che dopo il successo dell’edizione trasmessa fino a giugno 2025, molti spettatori saranno curiosi di sapere quando va in onda Belve Crime e chi sono gli ospiti delle puntate. Scopriamo le news insieme.

Quando va in onda

Quando va in onda Belve Crime? La programmazione è stata fissata per martedì 10 giugno 2025, ovvero una settimana dopo la fine dell’edizione che tutta l’Italia conosce.

L’orario sarà sempre quello delle 21:20 su Rai 2, ovvero dopo il TG dell’emittente. Saranno tante le storie di cronaca nera che verranno raccontate e se siete interessati vi consigliamo di continuare la lettura per scoprire gli ospiti.

Belve Crime ospiti

Chi sono gli ospiti di Belve Crime? Il programma di true crime mira a indagare la mente di chi ha compiuto atti che hanno segnato il Paese intero.

Tra gli ospiti della prima puntata, come annunciato dall’ufficio stampa dalla Rai, ci sarà Massimo Bossetti. Tutti conoscono il suo nome in associazione a quello di Yara Gambirasio e lui stesso si è sempre dichiarato innocente dell’omicidio di quest’ultima.

Non appena avremo a disposizione anche l’identità degli altri ospiti non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile.

Conduttrice

La conduttrice, proprio come nell’edizione più comune, sarà ancora una volta Francesca Fagnani ma questa volta non sarà da sola.

Ad aprire le interviste sarà presente anche Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e podcast di successo come “indagini“.

Quante puntate ha?

Se vi state chiedendo quante puntate ha Belve Crime la risposta è che ancora non lo sappiamo con certezza.

La puntata del 10 giugno 2025 funge come prova per testare il successo dello spin off. Se gli ascolti lo premieranno, probabilmente, potremo sentire un numero più elevato di storie true crime in futuro.

Belve Crime in streaming

Dove vedere le repliche di Belve Crime in streaming? Rispondere alla domanda è molto semplice perché andando in onda su Rai 2 l’unica piattaforma disponibile è RaiPlay.

Il servizio è gratuito e non dovrete abbonarvi ma solamente inserire una mail e una password valida. Qui avrete accesso a una vasta gamma di prodotti che vanno dalle serie TV ai film, passando anche per i programmi più amati.

Disponibile anche la versione classica di Belve sempre con Francesca Fagnani. A voi la scelta di che cosa guardare per intrattenervi.