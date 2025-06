Durante la puntata de L’Isola dei Famosi Simona Ventura è intervenuta in difesa di Chiara attaccando Jasmin: “Chiedi subito scusa”.

Isola, Simona Ventura demolisce Jasmin

Tensione e parole forti nella puntata di stasera de L’Isola dei Famosi, dove al centro del dibattito è finita una frase pronunciata da Jasmin Salvati durante un acceso confronto con Chiara Balistreri. “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te.”, ha detto.

Parole che hanno sollevato forti critiche, soprattutto perché rivolte a Chiara, che ha più volte condiviso con coraggio il proprio passato, segnato da un grave episodio di violenza da parte dell’ex compagno. Una vicenda di cronaca che la naufraga de L’Isola dei Famosi ha avuto la forza di denunciare pubblicamente.

Durante la puntata, si è tornati sull’argomento dopo la lite tra le due naufraghe. Chiara ha espresso tutta la sua delusione:

“Io ero molto contenta dei nuovi ingressi. Jasmin è l’unica che ha trovato difficoltà. Lei può avere detto che sono la sua preferita e poi ha detto quelle cose cattive. La sua frase è un commento medio senza sapere che sono qui per portare altro e non per fare vittimismo, come dice lei. Se parla di visibilità, io non arrivo da quelli fatti da lei.”

"Io sono qua per portare anche altro e quello che faccio io dovrebbe aiutare anche lei"

A quel punto, Veronica Gentili ha chiesto chiarimenti a Jasmin, che ha provato a spiegare:

“Ci ho pensato e parlato con tutti di questa frase. Io sono indisposta e sono stati giorni in cui ero nervosa e ho detto delle cose e me ne sono resa conto. Me ne prendo le colpe e non mi sono scusata con lei perché sono orgogliosa. Se posso scusarmi adesso? Ne parlerò con lei.“, ha detto la naufraga de L’Isola dei Famosi.

La critica di Simona Ventura

Parole che non hanno convinto del tutto Veronica Gentili, e che hanno fatto intervenire con forza Simona Ventura, visibilmente amareggiata:

“In Italia sono morte tantissime donne per femminicidio lo scorso anno e anche quest’anno. Troviamo Chiara che ha avuto un fidanzato che ha tentato di ucciderla e lei ha avuto il coraggio di denunciarlo. Tu devi chiedere subito scusa per quello che hai fatto, perché lei è finita in ospedale con le ossa rotte. Devi farlo ora, come ti permetti?”

Simona su Chiara: "Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta"

Anche Veronica Gentili ha insistito sull’importanza di quelle scuse, sottolineando: “Non puoi delegittimare una storia come quella di Chiara.”

Simona Ventura ha poi aggiunto un invito rivolto a Jasmin suggerendole di portare avanti anche lei il suo messaggio e la sua storia.

Jasmin ha quindi ammesso il proprio errore e si è assunta tutta la responsabilità: “Mi sento in colpa, mi sento orgogliosa e so di avere sbagliato. Ho chiesto scusa. Ho sbagliato e ho esagerato. Mi sono sentita male tutta la settimana e ho dato un messaggio sbagliato e chiedo scusa per come sono passata.”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha chiuso il cerchio chiarendo che si trattava della frase detta più che della litigata. Chiara ha accettato le scuse, senza polemiche:

“Mirko e gli altri hanno cercato di fare capire queste cose. Io non sono qui per fare la vittima. Se le cose non sono sentite mi spiace forzarle. Va bene, accetto le scuse e non è una gara a chi ha la storia più travagliata.”