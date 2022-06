Problemi medici a L’Isola dei Famosi

Continuano i problemi medici a L’Isola dei Famosi. Nel corso di questa edizione abbiamo visto diversi naufraghi soffrire di una qualche condizione medica. Principalmente infortuni, come quello che ha costretto Roger Bladuino ha lasciare il reality e a tornare in Italia. Lo aveva annunciato la produzione con un comunicato ufficiale:

Dopo ben due lunghi mesi, l’avventura di Roger sulle spiagge dell’Honduras termina qui. Nonostante la forza e la tanta tenacia, le sue condizioni fisiche non gli permettono di proseguire il gioco: Roger, infatti, per motivi medici è costretto ad abbandonare definitivamente l’Isola e a fare ritorno in Italia.

Adesso, però, sembrerebbe che la stessa sorte potrebbe toccare ad altri due concorrenti de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi. Ad oggi non sappiamo che cosa abbiano o come stiano. Già nel daytime di ieri sera era stato rivelato che entrambi si trovavano dal medico per alcuni problemi riscontrati in questi ultimi giorni. A dare qualche notizia in più ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza su Instagram: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero lasciare L’Isola per via di un malessere fisico… Proprio ieri erano assenti dalla spiaggia perché portati in infermeria“.

Cosa sarà accaduto? Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. O dagli account social del programma oppure dai daytime che vanno in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Cucolo lascerebbe L’Isola a pochi giorni di distanza rispetto alla sua compagna, eliminata tramite televoto. Edoardo, invece, sembrerebbe essere molto apprezzato dal pubblico e se rimanesse, chissà, potrebbe anche vincere o arrivare in finale. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news su L’Isola dei Famosi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.