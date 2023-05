Nathaly sbotta contro Corinne: “Falsa, banderuola e comodino”, poi la imita – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Lo scontro tra Natahly Caldonazzo e Corinne Clerì all’Isola dei famosi

Momenti di tensione all’Isola dei famosi poco prima della diretta di stasera, lunedì 29 maggio. Come è stato mostrato nel daytime andato in onda questo pomeriggio, ci sono nervi tesi tra due naufraghe: Nathaly Caldonazzo e Corinne Clerì.

Alcuni giorni fa Nathaly aveva discusso animatamente con Andrea Lo Cicero, c’era stato proprio un duro scontro riguardo una frase detta da lui nei confronti di Marco Mazzoli. E la Caldonazzo aveva preso le sue difese ma era andata soprattutto contro i discorsi che fa Andrea trovandolo sempre irrispettoso nei confronti degli altri.

Queste diatribe tra loro vanno avanti da tempo e quindi oggi all‘Isola dei famosi Nathaly Caldonazzo ha avuto un confronto con Corinne poiché non aveva nominato Lo Cicero nell’ultima puntata. Ma non solo, non ha trovato un appoggio da parte di un’amica proprio nella discussione con Andrea. Corinne si è difesa dicendo che a lei non interessa se loro due non vanno d’accordo. Per quanto la riguarda, Lo Cicero si è sempre comportato bene nei suoi confronti e più volte ha detto che non l’avrebbe mai nominato.

La discussione è quindi andata avanti e la Caldonazzo ha definito Corinne una “falsa, banderuola e comodino”. La Clerì è rimasta allibita e in confessionale ha detto che secondo lei Nathaly sta cercando di eliminarla comportandosi così.

"Per me tu sei comodino e falsa" 🔥

C'è astio anche tra Nathaly e Corinne! #Isola pic.twitter.com/Jqr6DcRd9X — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Successivamente la Caldonazzo ha parlato anche con Marco Mazzoli confidando le sue impressioni. E si è messa anche a imitare Corinne facendo un verso come se fosse una cornacchia. Si è detta infastidita dalla sua voce.