A seguito della morte di Papa Francesco, Mediaset ha deciso di interrompere la diretta di The Couple, facendo slittare anche la puntata. A oggi però del reality show di Ilary Blasi non si sa più niente e non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni.

Cosa accadrà a The Couple?

Sono trascorse due settimane dalla partenza di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il format tuttavia non sembrerebbe aver convinto a pieno il pubblico e già durante la seconda puntata la trasmissione ha subito un crollo negli ascolti. In rete dunque si è iniziato a parlare di una possibile chiusura anticipata ed è stata rivelata la presunta data della finale, che pare sia fissata a lunedì 5 maggio.

Ieri sera intanto sarebbe dovuta andare in onda la terza puntata del reality. Tuttavia a causa della morte di Papa Francesco i vertici dell’azienda hanno deciso di far slittare il programma, interrompendo anche la diretta su Mediaset Extra. Oggi però, a distanza di più di 24 ore, non si sa ancora nulla della trasmissione e non è chiaro cosa accadrà al reality show. I concorrenti nel mentre senza dubbio saranno stati messi al corrente della delicata situazione, ma al momento non è noto cosa stia succedendo all’interno della casa.

Ma che fine farà dunque The Couple? Attualmente da parte di Mediaset non è arrivato ancora alcun annuncio ufficiale e non sappiamo dunque quando e se la diretta riprenderà. Ma Fanpage.it prima e la pagina del reality game poi hanno fatto sapere che la diretta dovrebbe h24 su Mediaset Extra e Infinity tornerà oggi dalle 20:40. Mentre invece, salvo variazioni il nuovo appuntamento con la trasmissione di Ilary Blasi pare essere previsto direttamente per lunedì 28 aprile. Ma attendiamo naturalmente cambiamenti dell’ultimo momento.

Restiamo in attesa quindi di sapere se ci saranno delle altre novità.