Isola dei Famosi: ex naufraga e il fidanzato 29 anni più grande

Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi, purtroppo, la sua esperienza (a cui teneva particolarmente) è durata meno del previsto. Parliamo di Patrizia Bonetti, la quale a causa delle ustioni provocate durante la prova del fuoco, ha dovuto lasciare il programma, a poche ore dal suo arrivo. La naufraga è arrivata in studio rivelando poi di stare bene ed essersi ripresa. Intanto in queste ore sta facendo parlare di sé a causa della sua vita privata.

Su Instagram l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha postato un video in cui si scambia un bacio insieme al suo fidanzato. Sempre sul social ha deciso di aprire il box delle domande e rispondere alle curiosità dei suoi ammiratori. E tra i tanti quesiti non sono mancate, ovviamente, quelle sulla sua dolce metà “Quanti anni di differenza avete tu e il tuo fidanzato”, ha chiesto qualcuno.

Così Patrizia Bonetti de L’Isola dei Famosi ha confessato su Instagram: “29 anni ed è l’amore della mia vita. Io lo definisco il mio punto d’arrivo nell’amore”.

Storia Instagram di Patrizia Bonetti

Nonostante la romantica spiegazione data dall’ex naufraga de L’isola dei Famosi, qualcun altro ha voluto sapere perché non è fidanzata con un uomo della sua stessa età, ma con uno più grande di 29 anni: “Riassumere tutto in 15 secondi è molto difficile, però, cerco di farlo. Quelli della mia età li trovo privi di contenuto, gelosi inutilmente e morbosi psicotici perché sono degli insicuri, fondamentalmente e non sanno fare gli uomini. E aggiungo che l’uomo adulto, fin da quando ero piccola, ha esercitato su di me un fascino sempre un fascino irresistibile”.

Patti Bonetti spiega perché è fidanzata con un uomo più grande di lei di 29 anni #isola pic.twitter.com/aFX6FITZT3 — disagiotv (@disagio_tv) May 14, 2022

Insomma per Patrizia Bonetti vale la frase “l’amore non ha età” e con queste sue parole ha tentato di abbattere i pregiudizi su chi pensa il contrario. Vi trovate d’accordo con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi?

