Isola dei Famosi: come sta Patty Bonetti

Patty Bonetti a L’Isola dei Famosi

Stasera durante la puntata de L’Isola dei Famosi, come di consueto, Ilary Blasi si è collegata sia con Playa Accoppiada per salutare i naufraghi, ma anche con Playa Sgamada per salutare gli altri. In teoria, sarebbero dovuti essere in cinque: ovvero le due coppie formate da Ilona e Marco e Jovana e Roger. Insieme a loro ci sarebbe dovuta essere Patrizia (o Patty) Bonetti, che è sbarcata sull’isola giovedì scorso. Ma così non è. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Proprio poco dopo il suo arrivo, che ha sancito il suo spostamento da Playa Accoppiada a Playa Sgamada, Patty Bonetti si è sottoposta alla prova del fuoco contro Roberta Morise. Sebbene le due abbiano ottenuto lo stesso tempo 05:51, è stata penalizzata la modella italo-cubana per essersi spostata leggermente prima. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Dopo questa sfida, Patty Bonetti ha raggiunto i nuovi compagni, ma stasera è assente perché sotto controllo medico. Pare infatti che proprio durante lo scontro del fuoco si sia ustionata, come annunciato stasera in puntata, è tornerà non appena possibile. Ilary Blasi a riguardo ha fatto sapere: “Sta bene, per precauzione l’abbiamo tenuta sotto osservazione ma sta bene e non vede l’ora di tornare”.

Poco dopo sono arrivate informazioni anche dagli account ufficiali del programma, che hanno aggiunto: “Patrizia Bonetti è in infermeria sotto osservazione, ma non vede l’ora di tornare!”, hanno spiegato.

Il comunicato de L’Isola dei Famosi

Dunque Patty Bonetti sta bene, ma per motivi precauzionali avrà bisogno di tempo prima di tornare in gioco.

Novella 2000 © riproduzione riservata.