Isola, Helena rientra in gioco ma decide di isolarsi dal resto del gruppo

Debora Parigi | 30 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La scelta di Helena dopo essere rientrata in gioco all’Isola dei famosi

Nella puntata di ieri, lunedì 29 maggio, dell’Isola dei famosi Corinne è stata eliminata e ha scelto di andarsene senza restare quindi sull’Isola di Sant’Elena. Gli altri due naufraghi presenti, Helena e Gianmaria, hanno avuto l’opportunità di rientrare nel gruppo. Così con una sfida ci sono riusciti. Ma come sappiamo la Prestes non è molto amata dagli altri naufraghi.

Così nel daytime andato in onda oggi abbiamo visto i concorrenti fare ritorno all’Isola fantasma e passarci la notte. Ma ci sono stati i primi confronti. Alessandra si è confidata con Gianmaria raccontando di non essere molto felice di questo ritorno della Prestes. Pamela invece ha parlato direttamente con Helena che aveva chiesto perché non le rimanesse simpatica. Le due si sono dette le stesse cose che si erano già dette e la leader ha fatto capire all’altra che non per forza bisogna piacersi.

Helena però ha raccontato il fatto che nessuno si sia messo a conoscerla più profondamente prima di dare un giudizio e questa cosa la ferisce. Per questo motivo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. Ha anche rinunciato alla sua parte di cibo scegliendo quindi di procacciarsi il cibo da sola e quindi pensare a se stessa. A tal proposito, è andata a dormire distante dagli altri e con la convinzione di non stare con i suoi compagni di avventura.

Quella di Helena è una scelta che negli anni abbiamo già visto all’Isola dei famosi. Non è la prima volta che un naufrago decide di fare il proprio percorso in solitaria senza rendere conto agli altri partecipanti. E gli anni di reality ci fanno notare che molto spesso questa scelta è stata premiata dal pubblico con la vittoria. Sarà così anche per la Prestes?