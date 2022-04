Gli eliminati de L’Isola dei Famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi (la quinta per l’esattezza). Abbiamo scoperto, durante l’appuntamento, chi è stato eliminato dal reality show di Canale 5.

Se Blind e Roberta Morise sono stati spediti invece a Playa Sgamada per aver perso il televoto, Clemente Russo e Floriana Secondi sono riusciti a ritornare a Playa Accoppiada (il pugile non è più in coppia con sua moglie e dunque ha dovuto scegliere una nuova persona con cui tornare nell’altra isola). Questo ha dunque aperto un nuovo scenario che ha portato al pubblico a decidere in pochi minuti chi eliminare. A sfidarsi troviamo quindi Jovana Djordjevic, Marco Melandri e Laura Maddaloni.

Il pubblico de L’Isola dei Famosi ha preso dunque la sua decisione finale! Ecco il momento del verdetto che ha sancito come a salvarsi sono Jovana e Laura, mentre a essere eliminato è Marco.

Soffermandoci sulle percentuali, invece, possiamo dirvi che Laura ha totalizzato il 65% di preferenze, mentre Jovana ha ottenuto il 19% di voti e al 16% troviamo Marco.

Questa dunque la scelta dei telespettatori de L’Isola dei Famosi. Siete soddisfatti di questo verdetto? Diteci la vostra nei commenti!

