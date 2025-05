Dagospia ha lanciato il gossip: pare infatti che Mediaset oltre Simona Ventura volesse arruolare un secondo volto come opinionista, ma il tutto sarebbe poi sfumato all’ultimo, nel corso della mattinata di ieri. Ecco i nomi a l’azienda avrebbe pensato per L’Isola dei Famosi stando a quanto ripreso dal portale web.

Isola dei Famosi, i nomi pensati da Mediaset

L’attesa è finita! Ancora poche ore e questa sera prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà alla conduzione Veronica Gentili. Mentre a seguire le vicende in Honduras vedremo Pierpaolo Pretelli, accanto alla presentatrice in studio ci sarà Simona Ventura. Ma manca un tassello e a svelarlo è Dagospia.

Stando a quanto emerso dal sito di Roberto D’Agostino infatti “Pare che la Ventura abbia chiesto molti soldi. Una cifra consistente che ha ricevuto il niet di Mediaset e che ha costretto il potentissimo agente Beppe Caschetto a fare retromarcia per piazzare la sua pupilla nel programma. Ma con una clausola: Simona Ventura voleva e doveva essere l’unica e sola opinionista”.

Sempre il sito ha spiegato però che in ogni caso Mediaset per L’Isola dei Famosi si sarebbe comunque messo alla ricerca di un/a secondo/a opinionista da affiancare alla già confermata Simona Ventura.

Per la poltrona de L’Isola dei Famosi pare che l’azienda abbia pensato a due volti ben precisi. Dagospia ha citato i nomi di Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli (già impegnata però con Sognando… Ballando con le Stelle). Riguardo a questa mossa il portale web ha fatto sapere cosa sarebbe successo:

“Fino a questa mattina quando, sciolta la riserva, si è arrivati alla decisione di affidare il ruolo esclusivamente alla Ventura”, si apprende dal sito.

L’indiscrezione al momento non ha trovato però alcun riscontro da parte dei diretti interessati che non hanno commentato la notizia di un possibile coinvolgimento come opinionisti de L’Isola dei Famosi.