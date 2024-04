Isola, “Promettetemi che non ci sarà alcun ritiro”: in meno di una settimana 2 ritiri, è record

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi è stato infranto un record: in meno di una settimana due ritiri e due concorrenti ancora in infermeria

Record in negativo in questa Isola dei Famosi. In meno di una settimana sono stati registrati già due ritiri e altri due concorrenti si trovano attualmente in infermeria. Partenza decisamente in salita per i naufraghi!

Isola dei Famosi, in meno di una settimana due ritiri

Le premesse c’erano tutte quando lunedì durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha chiesto ai naufraghi di farle una promessa importante. La conduttrice infatti rivolgendosi a ognuno di loro ha chiesto un po’ di buona volontà. Ma li ha spronati anche a non arrendersi e andare avanti nel gioco: “Promettetemi che non ci sarà alcun ritiro”.

Le parole della presentatrice hanno suscitato subito l’entusiasmo dei concorrenti, che hanno accolto questo invito con grande entusiasmo. Ma c’è un ma! Prima dell’avvio di questa Isola dei Famosi Tonia Romano, tra i non famosi, ha dovuto lasciare ancor prima di cominciare per i motivi spiegati poi da lei stessa. E se pensate sia finita qui vi sbagliate.

Ieri sera una nuova brutta tegola ha colpito l’Isola dei Famosi, quando abbiamo scoperto dell’assenza di tre concorrenti in puntata. Parliamo di Aras Şenol, Francesca Bergesio e Greta Zuccarello. Per quanto riguarda Francesca purtroppo dopo un infortunio al ginocchio nella puntata di lunedì, ha dovuto lasciare la Palapa in stampelle e fare ritorno in Italia. Ma non solo. Anche Aras e Greta non hanno presenziato. Per loro invece la problematica è risultata differente: entrambi infatti hanno riscontrato il Covid 19, seppur asintomatici. Dunque dovranno rispettare dei giorni d’isolamento per poter poi tornare in gioco.

Vladimir Luxuria ieri in puntata a L’Isola dei Famosi ha precisato che anche tutti gli altri hanno svolto il tampone che, fortunatamente, ha dato esito negativo. In ogni caso però si tratta di un record negativo per questa edizione del reality che, nel giro di nemmeno una settimana, ha già visto due concorrenti lasciare l’Honduras e altri due alle prese con il virus.

È pur vero però che in un’esperienza come L’Isola dei Famosi, a differenza di altri reality, è sicuramente più facile trovarsi alle prese con guai fisici. Nel mentre auguriamo a tutti i coinvolti una pronta guarigione.