Brutta tegola a L’Isola dei Famosi! Francesca Bergesio costretta al ritiro dopo soli 3 giorni

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

3 assenti stasera a L’Isola dei Famosi Francesca Bergesio, Aras Şenol e Greta Zuccarello. E proprio la Miss Italia ha subito un infortunio al ginocchio che non le permette di proseguire il gioco. Francesca dunque in seconda puntata si ritira dal gioco.

Francesca Bergesio si ritira da L’Isola dei Famosi

In questa seconda puntata de L’Isola dei Famosi si sono verificati già dei colpi di scena! Dopo aver scoperto che Samuel Peron e Joe Bastianich hanno superato brillantemente il televoto e Luce Caponegro è finita al prossimo televoto! Sempre stasera si è parlato di motivi di salute per alcuni naufraghi. Dalla puntata infatti abbiamo notato fin da subito l’assenza di Francesca Bergesio per infortunio al ginocchio, Aras Şenol e Greta Zuccarello per il Covid.

Proprio sulla prima in questi giorni il sito de L’Isola dei Famosi ha voluto fare luce. Su Francesca Bergesio infatti abbiamo saputo che durante la prima puntata ha subito in infortunio al ginocchio. L’episodio si è verificato nel corso della prova leader. Dato che si è ritrovata ad avere tanto dolore è stata costretta a raggiungere l’infermeria.

Questa sera Vladimir Luxuria ha chiesto informazioni sui protagonisti assenti all’inviata Elenoire Casalegno, la quale ha parlato di “incidenti di percorso”. Si pensava che tutto potesse risolversi, ma gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo e purtroppo Francesca Bergesio è costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Richiamata in Palapa dopo i controlli medici, a Francesca e ai naufraghi è stata data la comunicazione ufficiale:

“Mi dispiace moltissimo, ma questo non è un ritiro, davanti alle questioni di salute…la salute viene sempre prima di tutto. Ti vediamo infortunata. Ci saranno tante altre occasioni per te, purtroppo devo dirti che per te l’Isola dei Famosi finisce qui”, ha detto Vladimir Luxuria rivolgendosi a Francesca Bergesio.

Ciao Francesca, buon rientro in Italia.

Ci vediamo in studio ❤️#Isola pic.twitter.com/tOTS5MmYk0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2024

Dalla sua Francesca Bergesio ha voluto esprimere il suo dispiacere e salutare i suoi compagni prima di lasciare l’Isola dei Famosi piuttosto dolorante.

A Francesca Bergesio facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi.