Isola dei Famosi, due concorrenti sono risultati positivi al Covid: come stanno

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera a L’Isola dei Famosi oltre al ritiro di Francesca Bergesio abbiamo visto anche l’assenza di altri due concorrenti, risultati positivi al Covid. Ma come stanno? A svelarlo sono stati loro!

Isola: due concorrenti positivi al Covid

Sarebbe dovuta essere una puntata tranquilla questa sera a L’Isola dei Famosi, ma ci sbagliavamo! Oltre ai momenti di tensione tra alcuni concorrenti abbiamo scoperto che Samuel e Joe sono risultati i preferiti al televoto, Luce dritta in nomination, ma c’è stato anche qualche momento di preoccupazione.

Oggi abbiamo scoperto infatti dell’assenza in puntata di ben tre naufraghi a L’Isola dei Famosi per motivi di salute. Tra loro Francesca che ha dovuto lasciare il programma per un infortunio al ginocchio. Gli altri due protagonisti assenti oggi Aras e Greta perché non erano in puntata invece? A svelarlo sono stati proprio loro.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, chi è finito in nomination: i nominati della puntata dell’11 aprile

In collegamento video Aras e Greta hanno svelato di avere riscontrato il Covid a L’Isola dei Famosi ma di essere fortunatamente asintomatici. Devono però rispettare dei giorni isolati dal resto del gruppo fino a che non si negativizzano. Entrambi si sono detti molti dispiaciuti per questa situazione, ma sono costretti a dover fare i conti con questo imprevisto nel gioco.

Dopo aver quindi tranquillizzato i familiari a casa e il pubblico, Aras e Greta continueranno la loro esperienza a L’Isola dei Famosi, ma solo dopo essersi negativizzati. Quindi servirà ancora un po’ di pazienza. Nessuno dei due chiaramente si aspettava una situazione del genere, ma sono cose che ahimè possono capitare.

Volevamo tranquillizzare tutti: Greta e Aras stanno bene e torneranno presto! 💪🏼#Isola pic.twitter.com/Y1n3IJhL0U — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2024

La conduttrice de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ci ha tenuto a dire che per ragioni di privacy non avrebbe mai voluto comunicare la positività di Aras e Greta. Questo perché secondo lei era giusto che questo compito spettasse agli stessi naufraghi. Sempre la presentatrice ha fatto sapere che anche gli altri concorrenti sono stati sottoposti ai tamponi e sono risultati (per fortuna) tutti negativi.