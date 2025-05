Puntata surreale a L’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro di Camila, Nunzio e Spadino, anche Mirko Frezza è andato in crisi. L’attore ha minacciato di ritirarsi dal gioco.

Mirko Frezza minaccia di abbandonare L’Isola dei Famosi

Stasera non c’è proprio pace a L’Isola dei Famosi. E non facciamo riferimento alle dinamiche del gioco e alle liti, ma a degli importanti ritiri. A dover lasciare il gioco per motivi familiari è stata Camila, mentre invece Spadino e Nunzio dopo aver infranto il regolamento e minacciato la produzione di volere del cibo, hanno deciso di tornare a casa. Ma a quanto pare non sono i soli a patire la permanenza in Honduras. Anche Mirko Frezza è andato in crisi.

LEGGI ANCHE: Concesso l’ennesimo privilegio a Mario Adinolfi ed è una vera novità: ecco di cosa si tratta

L’attore infatti ha fatto un lungo discorso in cui ha confidato l’esigenza di fare ritorno a casa. A farlo titubare la diatriba avuta con Loredana Cannata in cui sono volate parole grosse tra le parti. Un battibecco acceso che evidentemente ha portato Mirko Frezza a fare una riflessione decidere addirittura di fare un passo indietro e ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Questa una parte del suo discorso, ripreso dagli account ufficiali del programma…

"Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento e qui sta uscendo un Mirko che non va bene"

La crisi di Mirko dopo le discussioni con gli altri Naufraghi.#Isola pic.twitter.com/bL4ylF0f3d — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2025

Dopo aver dato tutte le sue motivazioni del caso, il naufrago ha avuto modo di parlare con una persona a lui cara. Ma ci è voluto un po’ per fargli capire che nona avrebbe dovuto mollare. Sia Veronica Gentili che Simona Ventura hanno provato a far ragionare il concorrente. Dopo attimi di titubanza Mirko Frezza ha poi deciso di restare ancora per una settimana. Ma riuscirà a resistere?

Per ora sembra che Mirko Frezza abbia promesso di volercela mettere tutta e proseguire il suo cammino a L’Isola dei Famosi, ma staremo a vedere se manterrà la parola data.