Come da lui stesso rivelato, a quanto pare Mario Adinolfi ha potuto avere un altro privilegio: vedere la messa domenicale a L’Isola dei Famosi.

Privilegio per Adinolfi a L’Isola

Durante la puntata di stasera de L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha sorpreso pubblico il pubblico a casa quando ha fatto una particolare rivelazione. In diretta, il giornalista e politico ha rivolto un sentito ringraziamento alla conduttrice Veronica Gentili. Motivo? Per avergli permesso di seguire la Santa Messa domenicale celebrata da Papa Leone XIV. Un momento di fede che Adinolfi ha definito “importante per la sua serenità”, evidentemente.

LEGGI ANCHE: Anche Mirko Frezza minaccia di abbandonare L’Isola dei Famosi

Già nella puntata precedente ha avuto modo di scoprire l’elezione del nuovo Pontefice e di questo si era detto molto orgoglioso, tanto da commuoversi in diretta.

La messa in questione era un rito a cui Mario Adinolfi teneva particolarmente e il fatto che L’Isola dei Famosi gli abbia offerto anche questa concessione è stato un gesto da lui molto apprezzato. Sappiamo che il giornalista è noto per le sue posizioni conservatrici e per il suo impegno politico. Lui che ha spesso sottolineato l’importanza di mantenere viva la propria fede anche in contesti lontani dalla quotidianità, come l’isolamento dell’Honduras.

Veronica Gentili, pur non condividendo sempre le posizioni di Adinolfi, ha accolto il suo ringraziamento con professionalità e discrezione, dimostrando una sensibilità che ha arricchito ulteriormente la conduzione del programma: “Figurati, te lo avevamo promesso”, ha detto la conduttrice.

Il gesto di Adinolfi ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico che ha avuto modo di apprendere le sue parole durante la diretta de L’Isola dei Famosi. Alcuni hanno apprezzato la sua sincerità, mentre altri pensano che a lui siano già stati concessi troppi privilegi a differenza di altri. Indipendentemente dalle opinioni personali, però c’è da dire che questo è stato davvero un evento.

LEGGI ANCHE: Veronica Gentili interrompe la diretta e fa un appello: “Aiutiamo i bambini di Gaza, non si può aspettare”

A memoria infatti non si ricorda che L’Isola dei Famosi abbia concesso a un naufrago di poter assistere a un momento di tale portata.