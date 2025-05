Tre abbandoni questa sera a L’Isola dei Famosi. Dopo Camila Giorgi, altri due naufraghi hanno lasciato il programma dopo una grave infrazione.

Il ritiro di Spadino e Nunzio da L’Isola dei Famosi

Terza puntata de L’Isola dei Famosi stasera su Canale 5, dov’è successo davvero di tutto! Nel giro di una botta sola abbiamo assistito a ben tre ritiri, a pochi giorni dall’addio al programma di Angelo Famao e Leonardo Brum.

Questa sera Camila Giorgi ha dovuto lasciare per motivi familiari, ma come detto non è stata la sola. Anche Samuele Bragelli (noto Spadino) e Nunzio Stancampiano hanno deciso di fare ritorno a casa per motivi differenti. Tutto ha avuto origine da un malcontento e lamentele da parte dei due concorrenti de L’Isola dei Famosi, che avrebbero chiesto con insistenza alla produzione di poter mangiare perché affamati.

Chiaramente ciò non è possibile da regolamento, ma entrambi hanno fatto sapere che in caso contrario avrebbero lasciato il gioco. Una “minaccia” questa che ha generato diverse reazioni tra gli altri compagni che hanno trovato scorretto il loro comportamento. Ma quindi Spadino e Nunzio che hanno deciso di fare stasera?

Veronica Gentili dopo aver parlato con loro e averli messi al corrente della loro infrazione, ha chiesto a Spadino e Nunzio cosa volessero fare. Entrambi hanno deciso di fare un passo indietro e tornare a casa per motivi differenti. Il primo ha dichiarato di avere perso tanti chili in pochi giorni, mentre il secondo ha rivelato anche di avere stare facendo i conti con l’ipertensione arteriosa un po’ ballerina. Per uno sportivo come lui non è proprio possibile.

“Me ne voglio andare a casa con il sorriso, perché ho paura di perderlo se resto qua.”, ha detto Spadino. Seguito poi dal suo compagno che ha aggiunto: “Deluderò molte persone che mi vogliono bene, però io qui sto male, quindi anche io vado a casa”.

Così sia Spadino che Nunzio hanno comunicato ai loro compagni di volere abbandonare L’Isola dei Famosi.