Nuovo scontro infuocato tra Loredana Cannata e Mirko Frezza a L’Isola dei Famosi

Non si placano le tensioni a L’Isola dei Famosi tra Loredana Cannata e Mirko Frezza. Dopo il duro confronto avuto in settimana, la miccia si è riaccesa durante la diretta, quando Veronica Gentili ha mostrato una clip riassuntiva degli episodi precedenti.

Le immagini hanno immediatamente riaperto ferite non così vecchie, scatenando un nuovo acceso diverbio tra i due naufraghi. Interpellata da Gentili, Loredana ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa da Mirko, sottolineando come si aspettasse maggiore empatia, dato il legame che avevano costruito nei primi giorni su Montecristo.

Ma la delusione ha presto lasciato spazio ad altro. L’attrice ha risposto con toni duri a un commento di Mirko, che l’aveva definita utile a lui solo per certe cose sull’isola dei famosi, ma di non avere alcun interesse nei suoi confronti:

“A me te non mi servi perché non fai niente, non ti sei mai messo a spaccare un pezzo di legno. Io so fare il fuoco, lo so fare la legna, so costruire le cose. Tu a me non servi. E soprattutto vorrei anche dire che l’ultimo attacco che mi ha fatto è stato da 0 a 100. È arrivato ad attaccarmi e ad urlami. Se non riesci, vattene. Non è un mio problema. Sei tu il tuo problema. Se io avessi avuto una vita facile non sarei più forte di te su questa isola, che tu non riesci a starci.”

Così ha dichiarato. Mirko non ha tardato a replicare, ribadendo la distanza caratteriale tra loro e accusandola di eccessivo protagonismo a L’Isola dei Famosi:

“Lei è molto teatrale, molto finta. Credo che qui ci siano molte persone che non la sopportano. Per me, una che dice che l’animale vale più della vita umana… stiamo su due pianeti diversi. Non la reggo.”

A quel punto è intervenuta Simona Ventura, chiedendo a Loredana spiegazioni sull’aggressività manifestata. Ma a gettare acqua sul fuoco è stato Dino. Quest’ultimo ha preso le difese dell’attrice, sostenendo che, pur con idee diverse, Loredana ha diritto di vivere l’avventura a modo suo.

Nonostante l’intervento distensivo, il clima tra Mirko e Loredana resta gelido, con un futuro all’interno del reality tutt’altro che pacifico.