Un episodio ha scosso gli animi de L’Isola dei Famosi. E non parliamo delle liti, ma di un ritiro improvviso, nel corso della diretta, da parte di una naufraga. Ecco chi è e cosa è successo.

Isola dei Famosi, Camila Giorgi abbandona

La diretta de L’Isola dei Famosi questa sera è stata scossa da un ennesimo ritiro. Dopo Angelo Famao e Leonardo Brum, anche Camila Giorgi ha dovuto lasciare il gioco per motivi abbastanza delicati. Veronica Gentili in apertura di puntata aveva fatto notare l’assenza della naufraga, spiegando che nel corso della serata ci sarebbero stati aggiornamenti.

Chiaramente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha permesso a Camila Giorgi di informarsi e capire se potesse o meno continuare la sua avventura in Honduras. Successivamente durante l’appuntamento odierno, l’ex tennista ha avuto modo di collegarsi con Veronica Gentili e fare quattro chiacchiere con lei.

Senza entrare troppo nella faccenda, la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che la famiglia di Camila Giorgi si trova in Argentina e che sarebbero sopraggiunti dei problemi di salute. Una situazione delicata che ha quindi portato l’ex tennista a dover prendere una decisione a malincuore. La naufraga infatti per stare accanto ai suoi cari ha deciso di abbandonare il gioco e dunque stare vicino a chi in questo momento ha bisogno di lei.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto e per questioni di privacy non è stato rivelato, ma sta di fatto che questa situazione ci ha riservato l’ennesimo colpo di scena a L’Isola dei Famosi con un altro ritiro nel giro di pochi giorni.

Dunque Camila Giorgi ha dovuto raccogliere tutte le sue cose e fare ritorno a casa. Vedremo se nei prossimi giorni sarà lei stessa ad aggiornare meglio su quanto accaduto e spiegare i motivi del suo abbandono a L’Isola dei Famosi. Attendiamo news.