Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Questa sera nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha fatto una domanda scomoda a Sonia Bruganelli. Non è mancata così la reazione dell’opinionista.

La domanda di Vladimir Luxuria

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda la seconda puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, durante la quale sta accadendo di tutto. Nel corso della diretta infatti Vladimir Luxuria, conduttrice del reality show, ha annunciato che Francesca Bergesio è stata costretta al ritiro dopo soli 3 giorni a causa di un infortunio. Ma non solo. Assenti in puntata, a causa di problemi di salute, sono Aras Şenol e Greta Zuccarello, che presto torneranno in gioco. Come se non bastasse la presentatrice stasera ha dato un’importante anticipazione sul futuro del gioco.

Come i fan storici del reality show ben sapranno, in passato i naufraghi eliminati non tornavano direttamente in Italia, ma avevano l’occasione di rimettersi in gioco su una seconda isola parallela, dove spesso vivevano in solitudine. Quest’anno però questa possibilità non verrà data e tutti gli eliminati lasceranno definitivamente l’Honduras. Dopo che Vladimir Luxuria ha spiegato questa nuova regola però la conduttrice ha fatto una domanda scomoda a Sonia Bruganelli, affermando:

“Rispetto ad altre volte stavolta non ci sono seconde possibilità. Noi non diamo seconde possibilità a ex. Tu Sonia, daresti una seconda possibilità a un ex?”.

A quel punto non è mancata la reazione di Sonia Bruganelli, che sorridendo ha replicato a Vladimir Luxuria glissando sulla domanda e affermando: “Chiedi a Dario”. Ovviamente il momento non è passato inosservato e ha fatto sorridere il pubblico.