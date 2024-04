NEWS

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Oggi 11 aprile 2024 va in onda su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Vediamo insieme tutte le news, curiosità, streaming e anticipazioni de L’Isola dei Famosi.

News e Anticipazioni Isola dei Famosi

Partiamo subito con le anticipazioni de L’Isola dei Famosi. Cosa succederà stasera? Per prima cosa iniziamo con il dire che la puntata di oggi non sarà in diretta come sempre, ma registrata. Questo per non andarsi a scontrare con Supervivientes, programma sempre di Mediaset su Telecinco in Spagna.

Oggi a L’Isola dei Famosi, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere previsto l’ingresso di un nuovo naufrago. E si parla tanto di Francesco Benigno. Lui sui social ha lasciato più di qualche indizio, dunque ci si aspetta che stasera possa fare il suo ingresso nel programma. Peraltro vip e nip saranno riuniti in un’unica spiaggia.

Stando alle anticipazioni de L’Isola dei Famosi non mancano poi le prime liti. Una su tutte quella che ha coinvolto Khady e Pietro, il quale si è poi lasciato andare a un momento di sfogo. Così come le prime impressioni dei nip sui famosi, che hanno creato qualche malumore. Nel mirino soprattutto Matilde, Samuel, Maité e Artur tra i tanti.

Artur tra l’altro ha avuto qualche battibecco con il resto del gruppo e sembra aver mal digerito il ruolo di leader di Greta.

In puntata a L’Isola dei Famosi scopriremo anche il risultato del televoto. E a proposito di questo….

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Messe da parte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, concentriamoci su altro.

Esattamente come accaduto per il Grande Fratello, non mancano anche i sondaggi su L’Isola dei Famosi. Al televoto di questa settimana troviamo Artur, Joe, Luce e Samuel. Ma chi è il più votato e dunque salvo?

Secondo i sondaggi di Novella2000.it a essere certamente salvo è Samuel che ha totalizzato il 51% dei voti, seguito da Joe al 26%. Mentre al 12% troviamo Artur e infine all’11% Luce.

Se il tutto sarà confermato dal televoto ufficiale, stasera dunque Artur e Luce andranno a rischio eliminazione!

QUI per votare il preferito della settimana!

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Questa sera L’Isola dei Famosi a che ora inizia? L’orario di avvio previsto è per le 21:35 su Canale 5. Dopo le prime anticipazioni su L’Isola dei Famosi, si entrerà nel vivo della puntata. Importante dire che la puntata di oggi non è in diretta!

Quando e dove va in onda

Vi state chiedendo quando e dove va in onda L’Isola dei Famosi? Il reality di va in onda con l’appuntamento settimanale il lunedì e giovedì alle 21:35 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Ma ci sono anche gli altri appuntamenti nel corso della settimana:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 ;

dal al alle e ; Ma anche su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; Infine su Mediaset Extra tutti i giorni con l’extended edition, dove non mancano i riassunti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Come detto già in altre occasioni se volete vedere L’Isola dei Famosi in TV o streaming potete farlo su Canale 5 o sul sito ufficiale del programma. La piattaforma di Mediaset Infinity vi darà modo di poter recuperare l’intera puntata, i daytime e tutte le curiosità sui naufraghi.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

Nel 2024 chi conduce L’Isola dei Famosi? Alla guida del reality troviamo Vladimir Luxuria. Mentre se volete sapere chi sono gli opinionisti, possiamo dire che sono stati scelti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Concludiamo infine con i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ve li riportiamo in ordine, a partire dall’elenco delle donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi e Valentina Vezzali.

Gli uomini invece sono: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.

Alla prossima con tutte le anticipazioni su L’Isola dei Famosi!