Proposta di matrimonio a L’isola dei famosi (VIDEO)

1 Estefania chiede a Roger di sposarla

Il daytime di oggi pomeriggio de L’Isola dei famosi ha visto Estefania che in confessionale ha parlato di come, dopo un mese in cui sono nel reality, la relazione con Roger stia andando molto bene. La coppia è felice di questa relazione, si trovano bene insieme e lei ha detto che l’amore è sempre più forte.

E così abbiamo visto, durante un momento di relax sulla spiaggia, la modella fare i complimenti a Roger perché capace di fare molte cose. Carmen a quel punto le ha detto di sposarlo presto, altrimenti scappa. Estefania ha assecondato lo scambio di battute e ha chiesto a Roger se si volesse sposare con lei. Lui ha subito risposto che doveva chiederlo.

Tra una risata e l’altra e la Di Pietro che ha incoraggiato, l’argentina si è inginocchiata e ha chiesto al fidanzato di sposarla mentre Carmen le suggeriva cosa dire. Lui ha risposto di sì e si sono baciati. Poi lei ha detto a lui che, una volta finito il reality, non si sarebbe scordata di quanto appena successo.

Ovviamente la scena (che potete rivedere QUI sul sito di Mediaset Play) è stata fatta per gioco, ma bisogna dire che Estefania è davvero molto presa da Roger. Molti del pubblico invece sono poco convinti che anche il brasiliano ricambi questo grande affetto.

I pensieri del pubblico derivano soprattutto dai vari scandali che stanno circondando Balduino, primo fra tutti il rapporto con la ex Beatriz alla quale a quanto pare lui aveva fatto delle promesse. Presto i nodi verranno al pettine e ci sarà un vero e proprio faccia a faccia. Ecco tutti i dettagli…