Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, ad attirare l’attenzione è stata in particolare una persona del pubblico. La ragazza, data la tarda ora, si è addormentata in diretta e il video del momento è diventato virale.

Gaffe a L’Isola dei Famosi

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante siano trascorse solamente due settimane dalla partenza del reality show, in Honduras è già accaduto di tutto e anche nel corso dell’ultima diretta non sono mancati i colpi di scena. Tra alcuni concorrenti infatti negli ultimi giorni sono sorte alcune tensioni e così ieri i due gruppi si sono affrontati. Ma non è finita qui. A sorpresa infatti ci sono stati ben tre ritiri.

A decidere di lasciare la trasmissione sono stati Camila Giorgi, che ha ricevuto preoccupanti notizie familiari, Spadino e Nunzio Stancampiano, che hanno invece deciso di tornare in Italia non riuscendo a sopportare la fame e le dure condizioni di vita in Honduras. Non sono mancate poi le varie prove e le temute nomination e proprio durante questo momento è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e del pubblico da casa.

Mentre i naufraghi de L’Isola dei Famosi decidevano chi votare e chi mandare al televoto, data la tarda ora, in studio una ragazza che si trovava proprio dietro Veronica Gentili si è addormentata. Il momento ovviamente ha immediatamente fatto sorridere tutti quanti e il video ha fatto il giro del web.

Nel mentre tre nuovi naufraghi sono finiti in nomination e la prossima settimana uno di loro lascerà per sempre il gioco. A breve per di più in Honduras arriveranno nuovi concorrenti, che metteranno a dura prova i fragili equilibri del gruppo. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.