Si è conclusa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e il tema finale è sempre quello delle nomination: ecco chi sono i nominati del 21 maggio e chi è al televoto.

I nominati de L’Isola dei Famosi 2025

Nella fase finale della terza puntata de L’Isola dei Famosi è arrivato per Veronica Gentili il fatidico momento di dare il via alle nomination. Innanzitutto, i due gruppi non esistono più: giovani e senatori sono stati riuniti.

Ciascuno può, quindi, nominare liberamente chi vuole, ad esclusione del leader che è immune. Ancora una volta a ricoprire il ruolo è Omar Fantini. In realtà anche Nunzio e Spadino sono stati esclusi, ma solamente perché hanno deciso di ritirarsi.

Ma chi sono i concorrenti nominati a L’Isola dei Famosi 2025 il 21 maggio 2025, che andranno al televoto di questa settimana? Vi riportiamo qui di seguito le nomination di tutti i naufraghi:

Antonella Mosetti ha nominato Mirko Frezza

Teresanna Pugliese ha nominato Alessia Fabiani

Dino Giarrusso ha nominato Patrizia Rossetti

Paolo Vallesi ha nominato Patrizia Rossetti

Alessia Fabiani ha nominato Patrizia Rossetti

Carly Tommasini ha nominato Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti ha nominato Alessia Fabiani

Mirko Frezza ha nominato Loredana Cannata

Chiara Balistreri ha nominato Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha nominato Patrizia Rossetti

Cristina Plevani ha nominato Alessia Fabiani

Loredana Cannata ha nominato Mirko Frezza

I più votati sono risultati Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani, le quali vanno direttamente al televoto. È stata poi la volta del leader fare un nome da mandare in nomination. Omar ha votato per Mirko Frezza, finito in nomination insieme alle altre.

Se nessuno dei naufraghi al televoto si ritirerà nel corso della settimana, come accaduto nella passata e in questa diretta, il prossimo mercoledì scopriremo chi tra loro verrà eliminato dal pubblico, che, ricordiamo, può votare solamente trami te SMS.