Caos in studio a L’Isola dei Famosi.

Diretta non poco difficoltosa questa sera a L’Isola dei Famosi. A inizio puntata Ilary Blasi, come di consueto, si è collegata con l’Honduras, Alvin e i naufraghi rimasti ancora in gioco. Proprio l’inviato ha spiegato fin da subito le difficoltà della diretta di oggi.

Dopo aver introdotto la puntata, Alvin ha dato un aggiornamento: “Per quanto riguarda le condizioni metereologiche vi devo dare un aggiornamento. Siamo un po’ preoccupati perché qua c’è il sole. Ma un po’ più in là a nord est c’è una tempesta elettrica e a nord ovest c’è un uragano. Noi siamo praticamente nell’occhio del ciclone”.

Poco dopo questo annuncio, mentre Ilary Blasi ha introdotto le prime clip e le varie discussioni settimanali, è saltato il collegamento de L‘Isola dei Famosi con l’Honduras: “Alvin ci ha detto di sbrigarci a fare la puntata per il maltempo ed è saltato il satellite”. Così la presentatrice è stata costretta a tornare in studio e attendere le novità: “C’è ancora un problema tecnico che stanno tentando di ripristinare”, ha detto poco dopo la Blasi mentre ha proseguito la diretta de L’Isola dei Famosi. La conduttrice ha di fatto dato la parola agli eliminati in studio dove ha affrontato le varie dinamiche che si sono scatenate in Honduras.

Nel mentre, tra l’altro, a irrompere in studio, presentata da Ilary, è stata Lory Del Santo. L’ultima eliminata della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi appena arrivata è subito entrata a gamba tesa con l’opinionista Vladimir Luxuria e ha avuto qualcosa da recriminare: “Voglio subito dirti una cosa. Io ti ho sempre ammirata. Sei una delle opinioniste che ci sono più brave in Italia. Sei sveglia, intelligente, furba e tutto, però devo dire che alcune cose che hai detto su di me non corrispondono alla verità e alla mia persona. Ci hai messo una malizia sospettosa. Sappi una cosa: io sono coperta, sono forte e ti perdono perché mi hai fatto soffrire”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Così l’opinionista de L’Isola dei Famosi le ha fatto notare che anche lei in questo ruolo fa commenti pungenti e che anche lei da concorrente dovrebbe aspettarsi una cosa simile. Lory è parsa in disaccordo e le due al momento non sembrano aver chiarito l’incomprensione.

