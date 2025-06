Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, sarebbero emersi i presunti cachet che ci rivelano quanto guadagnano (stando alle indiscrezioni) i naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa si legge sulla rivista.

I presunti cachet: quanto guadagnano a L’Isola dei Famosi

A ogni nuova edizione de L’Isola dei Famosi, torna puntuale la curiosità del pubblico: quanto guadagnano davvero i naufraghi? A lanciare l’ultima indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine del settimanale Oggi ha svelato le presunte cifre dei cachet dei protagonisti dell’edizione 2025.

Secondo quanto riportato dal giornalista, il nome più chiacchierato sarebbe quello di Mario Adinolfi, che si collocherebbe in cima alla classifica dei più pagati del cast de L’Isola dei Famosi. Il suo compenso settimanale pare arrivi infatti a 15.000 Euro, una cifra notevole rispetto a quella di altri concorrenti.

In base alle indiscrezioni di Dandolo, Patrizia Rossetti, volto noto di Mediaset e veterana della TV, riceverebbe un cachet di 12.000 Euro a settimana, mentre Loredana Cannata, attrice e attivista, si fermerebbe a circa 8.000 euro a puntata. Differenze significative, che riflettono probabilmente il diverso “peso televisivo” e la risonanza mediatica dei vari partecipanti.

Anche il ruolo dell’opinionista de L’Isola dei Famosi è sotto i riflettori: Simona Ventura, entrata nella squadra appunto con questo compito, avrebbe accettato di partecipare solo a determinate condizioni, tra cui un taglio dello stipendio imposto dalla Rai, secondo quanto trapelato.

Oltre ai cachet settimanali, chi vincerà l’edizione 2025 porterà a casa un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Come da tradizione, resta la possibilità di devolvere parte della cifra in beneficenza.

Naturalmente, tutte queste cifre restano nel campo delle ipotesi e nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalla produzione. Ma il tema resta caldo e tra i più chiacchierati durante le varie edizioni de L’Isola dei Famosi.