Nel corso della prima serata dei Tim Summer Hits, Olly ha rischiato di cadere dal palco un paio di volte. Il momento è diventato virale sui social e il cantante ha ironizzato.

Olly rischia di cadere al Tim Summer Hits

Non solo l’episodio che ha suscitato imbarazzo tra Fedez e Clara. Ieri al Tim Summer Hits c’è stata una serata piena di energia e musica. Tra i protagonisti anche Olly, salito sul palco per presentare il suo nuovo singolo “Depresso fortunato”. Mentre cantava però ha rischiato di cadere! Ora vi raccontiamo tutto.

L’esibizione del cantante ha fin da subito acceso il pubblico! Olly si è mostrato carico e sorridente, cantando in piedi su un tavolo che riprendeva il suo motto “tutta vita” e l’emoji sorridente. I suoi chitarristi erano seduti ai lati del tavolo, mentre lui riusciva a coinvolgere tutto il pubblico, che ha cantato con lui dall’inizio alla fine.

Dopo la prima canzone, Olly ha voluto lanciare un messaggio motivazionale: “I soldi possono diventare realtà molto spesso, quindi crediamoci”, ricevendo un lungo applauso.

Ma il momento clou è arrivato poco dopo, quando Andrea Delogu, sorridendo, ha detto: “Hai fatto una gavetta importantissima, però io non voglio farti litigare con Carlo Conti, perché se tu non fai quella canzone qua succede un patatrac”. Si riferiva a Balorda Nostalgia, il brano con cui Olly ha conquistato il pubblico e la vittoria a Sanremo.

📲 L’esibizione di “Balorda Nostalgia” al Tim Summer Hits pic.twitter.com/o1BlY4gqkE — Olly Update Italia (@OllyUpdateIT) June 13, 2025

Durante l’esibizione della sua hit sanremese, Olly ha deciso di scendere le scale per avvicinarsi al pubblico, ma è lì che ha rischiato grosso: “Stavo cadendo”, ha confessato, mentre è sceso tra il pubblico ed è poi risalito sul palco. L’incidente è stato sfiorato per ben cinque volte, secondo lo stesso cantante, che però ha saputo trasformare tutto in ironia.

“Roma, visto che ho rischiato di cadere cinque volte, ce lo ricantiamo un’altra volta questo ritornello?”, ha chiesto tra le risate del pubblico. Poi, Carlo Conti ha voluto sapere: “Ti sei fatto male?” e Olly ha risposto: “No, ma va, solo che ho fatto la figura dello scemo… ma è bello, perché è tutta vita anche questo”.

Un episodio che, tra risate e spontaneità, ha reso l’esibizione di Olly decisamente memorabile nella storia del Tim Summer Hits. Per fortuna però non si è fatto nulla!