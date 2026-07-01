Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli: “Sono dimagrita 4 kg”

Selvaggia Lucarelli sta lavorando alle registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e ha annunciato di essere dimagrita.

L’avventura di Selvaggia Lucarelli nelle Filippine continua, non nelle vesti di concorrente. La nuova conduttrice ha raccontato la sua avventura a Caramoan.

Selvaggia Lucarelli racconta L’Isola dei Famosi: le registrazioni sono in corso

La giornalista e conduttrice Selvaggia Lucarelli è impegnata a Caramoan nelle registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove ricopre il ruolo di conduttrice insieme ad Alvin. Il reality, salvo cambi di programmazione, andrà in onda su Canale 5 nel prossimo autunno, ma intanto dal set continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast e sull’andamento del gioco. Nonostante il massimo riserbo richiesto dalla produzione, sono già trapelati diversi dettagli, dai nomi dei concorrenti ancora in gara a quelli dei primi eliminati. Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, evita accuratamente qualsiasi spoiler sulle dinamiche del programma, ma attraverso i social racconta ai suoi follower alcuni momenti della quotidianità vissuta a Caramoan. Tra una registrazione e l’altra, infatti, la conduttrice si concede qualche pausa insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, trasformando questa lunga permanenza nelle Filippine anche in un’occasione per conoscere meglio il territorio e le sue tradizioni.

Uno degli aspetti che più stanno caratterizzando l’esperienza filippina di Selvaggia Lucarelli è il rapporto con gli animali randagi della zona.

La giornalista ha raccontato di dedicare parte del tempo libero a prendersi cura dei numerosi cani e gatti che vivono nelle strade di Caramoan. In particolare, ha parlato di Cara, una cagnolina affetta da tigna, e di Lost, un piccolo gatto che lei e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di adottare. Un gesto che non è passato inosservato agli abitanti del posto, tanto che ormai la conoscono con un soprannome piuttosto curioso. “La conduttrice gattara e un po’ stramba de L’Isola dei Famosi“, così viene chiamata dagli abitanti della cittadina, divertiti dal fatto che ogni giorno distribuisca croccantini ai gatti randagi. Nei suoi racconti social, Lucarelli ha anche descritto alcuni aspetti della vita quotidiana a Caramoan, spiegando che tra le attività più popolari ci sono le tradizionali gare di galli e raccontando come l’umidità raggiunga spesso il 90%. Non mancano poi i dettagli più curiosi, come la presenza di un bar completamente dedicato a Survivor e di numerosi gadget ispirati al celebre format internazionale.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli: “Sono dimagrita 4 kg”

Tra gli aggiornamenti condivisi con i follower c’è anche un dettaglio che ha fatto sorridere molti utenti. Selvaggia Lucarelli ha, infatti, raccontato di aver perso quattro chili durante la permanenza nelle Filippine, ironizzando sul fatto che, questa volta, non siano stati soltanto i naufraghi a dimagrire. “Raro caso di conduttrice de L’Isola che dimagrisce 4 kg insieme ai naufraghi“, ha scritto su Instagram, mostrando anche il nuovo costume da bagno acquistato direttamente in aeroporto dopo essersi resa conto di aver dimenticato il suo a Milano. Tra le cose che più apprezza di questa esperienza ci sono il mare cristallino, il cielo delle Filippine e le caratteristiche banka, le tradizionali imbarcazioni locali utilizzate ogni giorno per raggiungere il set del programma.

Nel frattempo, le registrazioni del reality stanno entrando nella fase decisiva. Secondo il calendario anticipato nelle scorse settimane da Fanpage, il programma dovrebbe concludere le riprese a metà luglio, dopo undici puntate registrate direttamente a Caramoan. Se questa tabella di marcia verrà confermata, in questi giorni sarebbe iniziata la registrazione del settimo appuntamento, mentre la finale sarebbe prevista tra il 13 e il 16 luglio. Anche se la produzione mantiene il massimo riserbo, continuano a circolare indiscrezioni sui concorrenti ancora in gara. Tra i nomi che sarebbero riusciti a superare le prime settimane figurano Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma e Francesco Chiofalo, insieme ad altri protagonisti di questa nuova edizione.

Per il momento Selvaggia Lucarelli preferisce concentrarsi sulla sua esperienza dietro le quinte, raccontando piccoli scorci di vita filippina senza rivelare nulla sull’evoluzione del gioco. Un modo per tenere aggiornati i fan, lasciando però intatta la suspense che accompagnerà la messa in onda del programma nei prossimi mesi.