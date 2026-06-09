Selvaggia Lucarelli, che è stata scelta come conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha deciso di rompere il silenzio e parlare di Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli su Belen: “Spero stia bene”

Selvaggia Lucarelli ha confermato le teorie che circolavano da tempo. Sulla sua newsletter Vale Tutto ha spiegato che gli autori dell’Isola dei Famosi avevano scelto Belen Rodriguez come conduttrice della nuova edizione. Hanno pensato di chiederlo a lei solo in un secondo momento, quando la trattativa è sfumata. La giornalista ha raccontato di essere arrivata nelle Filippine con sette valigie e settanta outfit per la conduzione. “La vera sfida è stata trovare i 70 outfit necessari in 14 giorni scarsi, perché questo è più o meno il tempo che ho avuto tra la proposta e l’organizzazione della partenza” ha scritto.

“Il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato e che sono state anche strumentalizzate. Ho letto di tutto e non dirò mezza parola. Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice” ha aggiunto. “Ah, questo è un messaggio per tutti, ben oltre Belen: il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un’opportunità. Anzi, spesso è proprio l’esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura” è stato il messaggio di Selvaggia Lucarelli.

Isola dei Famosi, nuova edizione: i dettagli

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà diversa dalle altre, con nuove regole e registrata. Le registrazioni inizieranno il 12 giugno e andranno avanti fino al 20 luglio, ma questa volta i naufraghi saranno nelle Filippine, non più in Honduras. L’edizione sarà formata da undici puntate e la messa in onda è prevista tra settembre e ottobre. La conduttrice sarà Selvaggia Lucarelli e al suo fianco ci sarà un volto storico, quello di Alvin, che torna nel ruolo di inviato.

Sui nomi dei naufraghi vip, che sono già arrivati nelle Filippine, c’è ancora il massimo riserbo. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma non sono ancora stati svelati i nomi dei protagonisti ufficiali di questa edizione. Secondo alcune indiscrezioni, il cast sarà formato da venti concorrenti, che entreranno in gioco in due fasi diverse. Tra i nomi più quotati dagli esperti ci sono quelli di Zeudi Di Palma, l’ex gieffino Patrick Ray Pugliese, Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island l’ex fidanzata di Cesare Cremonini, Martina Maggiore. Si era parlato anche della presenza di Soleil Sorge, ma nel suo caso è arrivata la smentita.