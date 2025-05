Una lite davvero surreale quella tra Loredana Cannata e Mirko Frezza a L’Isola dei Famosi. Lei l’ha accusato e rimproverato di non ricordare il suo nome: “Io ti ho anche grattato la schiena” e l’attore è sbottato…

La lite a L’Isola dei Famosi

Per alcuni naufragi a L’Isola dei Famosi non si trova proprio un punto d’incontro! È il caso di Mirko Frezza e Loredana Cannata che, tornati da Playa Montecristo, hanno smesso di parlarsi. Lui si era molto confidato con lei in quella circostanza, ma ora sembra che qualcosa si sia rotto.

Quel che non comprende Loredana è come in quasi 15 giorni di permanenza a L’Isola dei Famosi lui continui a sbagliare il suo nome: “Significativo che dopo tutti questi giorni non lo conosci. Ci posso rimanere male?”. Una domanda che però non ha portato a nulla di buono, se non a un ennesimo litigio. “Il cervello mio l’ha rifiutato, siamo due persone diverse”, ha ribattuto lui.

Dopo un confessionale in cui si è sfogata, Loredana Cannata è tornata alla carica: “Ti rendi conto che ti ho grattato la schiena e non ricordi come mi chiamo?”. Il battibecco è continuato, con Mirko Frezza convinto della sua presa di posizione.

"Ancora non ti ricordi come mi chiamo"

Loredana si lamenta di Mirko che continua a chiamarla con il nome sbagliato.#Isola pic.twitter.com/hMxBlmsTVe — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

C’è stata dunque una lunga discussione in cui Mirko Frezza ha affermato di trovare teatrale la naufraga de L’Isola dei Famosi, ma i più credono che in realtà sia proprio il modo di essere di Loredana e non ci sia niente di più.

Mirko e Alessia parlano di Loredana:

– "Io credo che lei sia fatta così"

– "Allora è fatta male"#Isola pic.twitter.com/AmoQTvpUnD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

La litigata è continuata, tanto che poi in un confessionale Mirko Frezza ha dichiarato quanto le sia diventata pesante la presenza di Loredana Cannata a L’Isola. Si è detto infastidito da tutto, dalla voce, dai modi di fare e gesti. Insomma non c’è proprio niente che possa fargli trovare un punto d’incontro…

Mirko non sopporta più Loredana e la convivenza nel gruppo dei Senatori diventa sempre più faticosa.#Isola pic.twitter.com/Kd4AK6AAgV — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

Un confronto molto lungo mostrato durante il daytime di oggi. Loredana Cannata a un certo punto ha affermato: “Accusa me di teatralità quando lui ogni volta fa lo show perché non condivide le mie idee”. La concorrente ha spiegato come anche il gruppo la sostenga e sia dalla sua parte.

Mirko: "Io sono leader da una vita, non mi serve una Prova Leader".

La discussione tra Loredana e Mirko si fa sempre più accesa.#Isola pic.twitter.com/iTyyv93lSg — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

Effettivamente infatti poco dopo quando alcuni del gruppo si sono trovati a parlare tra di loro hanno affermato che l’avere avuto una vita difficile non preclude che Mirko possa rivolgersi in questo modo agli altri. C’è anche chi si è complimentato con la loro compagna de L’Isola dei Famosi per aver saputo mantenere la calma.

I Senatori discutono dell'atteggiamento di Mirko e della lite avuta con Loredana.#Isola pic.twitter.com/XmxOEZiO2U — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2025

Un discorso che sembra essere destinato a un faccia a faccia in puntata, domani sera su Canale 5. Successivamente dopo questo momento è arrivato un comunicato dallo Spirito dell’Isola che invitava i naufraghi a decidere chi per 48 ore avrebbe raggiunto l’altro gruppo. Proprio Mirko si è trasferito dai Giovani, mentre Carly dai Senatori. Vedremo come se la caveranno!