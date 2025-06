In queste ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale L’Isola dei Famosi 2025 chiuderà in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza. Ecco che cosa sappiamo.

Il futuro de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta continuando ad andare in onda una volta alla settimana da ormai da un po’ di tempo e il pubblico si è appassionato alle vicende dei naufraghi. Alla conduzione vediamo Veronica Gentili, al suo debutto nel reality di Canale 5, mentre come opinionista c’è Simona Ventura sempre pronta a commentare le gesta dei naufraghi.

LEGGI ANCHE: Gravi minacce di morte contro Alice Campello: “Ucc*do tuo marito e i tuoi figli” (FOTO)

La fine era prevista verso luglio inoltrato ma pare che qualcosa sia cambiato. Prima di continuare vogliamo specificare che, in questo momento, si tratta solamente di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente. Di conseguenza, quello che dobbiamo fare è prendere tali rumor con le pinze.

A quanto sembrerebbe, come stavamo dicendo, L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe chiudere in anticipo a causa dei bassi ascolti. La fine adesso sarebbe prevista per lunedì 30 giugno ma tutte le puntate in programma dovrebbero venire mandate in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il mercoledì.

Non sappiamo quanto ci sia di vero ma questa è l‘indiscrezione che circola suoi social in questo momento e riportata anche dal profilo Twitter MasterAb88. Scopriremo più avanti che cosa accadrà, per la precisione a partire dalla puntata di mercoledì 11 giugno 2025. Non ci resta che attendere.

LEGGI ANCHE: Previsioni Paolo Fox 10 giugno – giornata favorevole per l’Ariete, Toro in tensione, il Cancro cerca chiarimenti

Subito dopo L’Isola dei Famosi prenderà il via Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ad oggi le coppie non sono ancora state rese note ma nei prossimi giorni siamo certi che avremo più dettagli in merito.