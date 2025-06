Un’ondata d’odio da parte di alcuni tifosi contro Alice Campello e la sua famiglia. L’influencer ha ricevuto delle gravi minacce di morte: “Ucc*do tuo marito e e i tuoi figli”.

Lo sfogo di Alice Campello

Dopo la sconfitta della Spagna nella finale di Nations League contro il Portogallo, esplodono le polemiche e, purtroppo, anche la violenza verbale. Nel mirino degli haters è finito Álvaro Morata, capitano della Nazionale spagnola, colpevole – secondo alcuni tifosi – di aver contribuito alla disfatta sbagliando un rigore decisivo. Ma l’odio non si è fermato al campo da gioco. A farne le spese è stata anche sua moglie, Alice Campello, vittima di messaggi intimidatori e minacce davvero gravissime.

“Uccido tuo marito se lo vedo per strada” è una delle frasi shock ricevute dall’influencer, che ha deciso di intervenire pubblicamente. Con un post su Instagram, Alice Campello ha pubblicato alcune schermate dei messaggi violenti ricevuti, tra cui uno contenente minacce dirette anche ai figli della coppia: “Inizierò a controllare dove va, non lo lascerò solo nemmeno un momento. I vostri figli uguale, li ucciderò con le mie stesse mani. Spero non sopravviva nessuno”.

Una vera e propria ondata d’odio che ha spinto Alice Campello a intervenire, rispondendo con una riflessione. “Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?”, ha scritto, sottolineando l’assurdità di una tale aggressività in un contesto sportivo. Poi ha proseguito: “Nella vita, tutti commettiamo errori. La vita è fatta di lezioni, esperienze, momenti belli e brutti per tutti. Ma non siamo nessuno per giudicare gli altri”.

Alice Campello ha anche voluto difendere quello che dovrebbe essere il calcio, fatto di emozioni ma pur sempre parte di uno spettacolo: “Il calcio è così, e penso che sia proprio questo il suo bello… essere così emozionante e imprevedibile. È sport e intrattenimento, quindi dobbiamo dargli l’importanza che merita”. Infine, ha rivolto un appello accorato: “Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive”.

Le storie Instagram di Alice Campello

Una reazione ferma quella di Alice Campello, che riporta l’attenzione su un problema sempre più diffuso come l’odio online e la mancanza di umanità da parte di alcuni tifosi, che non si limitano a godersi una partita di calcio, ma sfociano sempre oltre.

Ampia solidarietà da parte di tutti noi ad Alice, Álvaro e alla loro famiglia.