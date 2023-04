Chi è Fabio Ricci dei Jalisse? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Tutte le informazioni su Fabio Ricci, membro dei Jalisse, la sua età, la biografia, la carriera in coppia e da solo, la vita privata, come seguirlo sui social e ciò che lo riguarda.

Chi è Fabio Ricci

Nome e cognome: Fabio Ricci

Età: 57 anni

Data di nascita: 5 settembre 1965

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1,78 m

Peso: 85 kg

Professione: musicista

Moglie: Alessandra Drusian

Figli: ha due figlie Angelica e Aurora

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @jalisse_official

Fabio Ricci età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Fabio Ricci, appartenente al duo i Jalisse, attraverso la sua biografia quindi quanti anni ha, di dov’è e tutte le informazioni. Fabio è nato a Roma il 5 settembre 1965. Ha quindi 57 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di 1,78 m e il suo peso di 85 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha di visibili sul suo corpo.

Fabio è famoso, come detto, per appartenere al duo musicale dei Jalisse insieme ad Alessandra Drusian. I due sono diventati famosissimi con la vittoria al Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di parole”. Tutto ciò che riguarda la vita di Fabio prima dei Jalisse non è di nostra conoscenza.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Fabio Ricci, fa coppia (non solo nel lavoro) con Alessandra Drusian. I due si sono infatti conosciuti nel 1990 presso una casa discografica. Due anni dopo hanno deciso di collaborare musicalmente, ma tra loro è nato anche l’amore.

Fabio e Alessandra si sono sposati nel 1999 e inisieme hanno due figlie: Angelina e Aurora. Nonostante abbiano lavorato anche separatamente, non si sono mai divisi sentimentalmente.

Dove seguire Fabio Ricci: Instagram e social

Ma dove possiamo seguire Fabio Ricci sui social network? Il musicista non ha un profilo Instagram personale.

Tutti i contenuti che lo riguardano, infatti, si trovano nel profilo dei Jalisse. Ma comunque appare anche nel profilo Instagram della moglie.

Carriera

La carriera musicale di Fabio Ricci inizia come cantante e tastierista del gruppo Vox Populi. Con la band ha pubblicato un maxi-singolo dal titolo “I’m So Bad”. Così ha iniziato a presentarsi alle case discografiche come cantautore. Proprio qui ha conosciuto Alessandra Drusian.

Nel 1992 Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno deciso di iniziare una collaborazione artistica dando vita al duo musicale i Jalisse. Così nel 1995 parteciparono a Sanremo Giovani con il brano “Vivo”, arrivando al terzo posto e quindi andarono di diritto al Festival di Sanremo del 1996. Qui si piazzarono al sesto posto nella sezione Nuove proposte con il brano “Liverami”.

Sanremo 1997

Nel 1997 i Jalisse parteciparono al Festival di Sanremo e vinsero con il famoso brano “Fiumi di parole”. In quella settimana uscì anche il loro disco di esordio “Il cerchio magico”. Parteciparono quindi di diritto anche all’Eurovision Song Contest e arrivarono quarti. Bistrattati dai mass media, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, grazie al buon piazzamento all’Eurovision, iniziarono comunque una serie di concerti anche all’estero: Stati Uniti, Canada, Russia, Cile.

Negli anni successivi i Jalisse tentarono più volte di partecipare a Sanremo, presentando quasi ogni anno un brano. Ma sono sempre stati scartati. Infatti la coppia in più occasioni ha alzato delle polemiche su questo trattamento. Dagli anni 2000 Alessandra e Fabio si sono cimentati anche in progetti indipendenti.

Fondando insieme una casa discografica indipendente, Fabio Ricci lasciò totalmente alla moglie la parte vocale dei brani. Molte delle loro canzoni furono usate per la promozione turistica-culturale della regione Lazio. Nella loro lunga carriera a tanti progetti sia musicali che inerenti alla cultura. In particolare Fabio ha preferito rimanere a dedicarsi alla musica, mentre Alessandra ha fatto anche programmi televisivi.

Ora o mai più

Nel 2018 come Jalisse, Alessandra e Fabio parteciparono al programma di Amadeus Ora o mai più. Vinsero la terza puntata e arrivarono secondi nella classifica generale alle spalle di Lisa. Con questa partecipazione lanciarono il brano “Ora”.

Fabio Ricci a Isola dei famosi 2023

A partire dal 17 aprile torna la nuova edizione dell’Isola dei famosi. E tra i vari concorrenti c’è anche Fabio Ricci insieme alla moglie Alessandra Drusian. Perché insieme? Ecco cosa ha detto lui a TV Sorrisi e Canzoni: “Oneri e onori si dividono in due. Mentre uno guara al di là del mare, l’altro affonda le radici nella terra”.

Fabio ha anche detto quello che gli mancherà in questa avventura: “I miei strumenti musicali, il tavolino 50 per 60 centimentri da dove chiamo e scrivo al mondo”. Per preparsi ha detto che che mangia e pensa il doppio, anche per la moglie.

Il percorso di Fabio Ricci a Isola dei famosi

Parte dal 17 aprile 2023 la nuova esperienza di Fabio Ricci all’Isola dei famosi. Con lui c’è anche la moglie Alessandra Drusian, formando la coppia dei Jalisse. Come andrà il percorso del musicista nel reality?

