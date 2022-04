Floriana attacca l’Isola: le illazioni

La nomination di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni non è andata per niente a genio a Floriana Secondi. La naufraga de L’Isola dei Famosi, infatti, ha avuto un durissimo sfogo nel post puntata. Talmente seccata da mettere a rischio il suo rapporto anche con il resto del gruppo. Oltretutto ha anche minacciato di voler tornare a casa.

Oggi in puntata l’argomento è ritornato a galla e sono state mostrate alcune immagini con la reazione dell’ex gieffina e le sue parole e di come queste siano state travisate. Ecco il momento del video mandato in onda a L’Isola…

La reazione di Floriana alla Nomination di Carmen mette a rischio il rapporto con tutto il gruppo #Isola pic.twitter.com/YDeMuPc9uJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2022

Tornati in studio, la conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha voluto avere un parere da parte proprio di Floriana, la quale ha avuto qualche lamentela da esternare. La concorrente ha fatto delle precise illazioni e ha attaccato il programma spiegando come, secondo il suo parere, il montaggio di alcuni video non rende l’idea di ciò che accade sul serio.

Nello specifico Floriana Secondi è convinta che il “taglio” di alcuni filmati possa far passare un messaggio sbagliato e mostrarla in un modo totalmente differente. Abituata al Grande Fratello Vip, in cui la diretta viene trasmessa h 24 e ci sono ore e ore di filmati, a L’Isola invece vengono mostrati solo alcuni momenti cruciali proprio perché la trasmissione è strutturata in modo diverso. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Questo meccanismo sembra non piacere troppo a Floriana che durante la diretta de L’Isola si è sfogata e ha manifestato il suo disappunto. Ilary Blasi le ha spiegato, invece, che la regia non perde nulla di ciò che accade in Honduras e ha provato a tranquillizzare la concorrente. Per lei passa un messaggio sbagliato della sua persona. E voi che ne pensate di queste esternazioni?

