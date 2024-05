Isola, Matilde Brandi fa gli auguri a Manila Nazzaro per le sue nozze (avrebbe dovuto farle da damigella)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Alla fine della puntata di ieri sera de L’isola dei Famosi Matilde Brandi ha voluto fare gli auguri a Manila Nazzaro in occasione delle sue nozze con Stefano Oradei. Il video.

Gli auguri di Matilde Brandi all’amica Manila

Dopo essere convolata a nozze con rito civile qualche settimana fa Manila Nazzaro ha celebrato, nella giornata di ieri, la festa con tutti i suoi amici Vip e i famigliari. Come testimone dello sposo è stato scelto Raimondo Todaro, mentre Manila ha optato per avere come damigelle Veronica Maya, Angela Melillo e Milena Miconi. Avrebbe dovuto assumere questo ruolo anche Matilde Brandi, ma l’ex vippona è stata scelta come naufraga a L’Isola dei Famosi.

Al momento si trova in Honduras e per tale motivo non ha potuto partecipare al matrimonio dell’amica. Tuttavia alla fine della puntata di ieri ha colto l’occasione per farei suoi più cari e sinceri auguri alla Nazzaro. Nel video qui sotto le manda un bacio e afferma: “Volevo fare gli auguri a Manila Nazzaro che oggi si è sposata!“. Tutti hanno applaudito e anche gli altri naufraghi si sono uniti al coro.

Purtroppo Matilde Brandi si è persa entrambi gli eventi, sia quello celebrato in Campidoglio sia la festa di ieri presso Villa Maini a Roma. La sposa aveva promessa diversi cambi d’abito e una grande cerimonia, e così è stato:

“Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. […] Mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano.

Il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

Auguri anche da parte di tutta la redazione di Novella 2000 ai novelli sposi!