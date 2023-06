NEWS

Andrea Sanna | 14 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La reazione dei naufraghi de L’Isola

Lunedì la puntata de L’Isola dei Famosi non è andata in onda a causa della morte dell’ex Premier, Silvio Berlusconi. I naufraghi che chiaramente non hanno contatti con l’esterno, hanno scoperto la notizia grazie ad Alvin.

L’inviato, come informato sui social, ha raggiunto infatti i concorrenti a Playa Fantasma, dove li ha radunati tutti insieme per parlare un po’ con loro. A quel punto ha fatto sapere che uno dei politici italiani più influenti del nostro Paese è scomparso all’età di 86 anni. L’accaduto ha chiaramente riportato i concorrenti de L’Isola dei Famosi a fare i conti con quella che è la vita vera, che va oltre le dinamiche di un reality show televisivo.

Alvin ha svelato ai concorrenti della dipartita del Cavaliere, annunciando poi che la puntata di lunedì non è andata in onda per questo motivo. Ma non solo. Perché durante la breve comunicazione l’inviato ha anche fatto sapere che il televoto sarebbe rimasto aperto fino alla puntata slittata a venerdì.

Tutti i naufraghi de L’Isola sono rimasti spiazzati dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Ma la più colpita sembra essere stata Helena Prestes, che si è allontanata dal resto del gruppo ed è scoppiata in un pianto liberatorio. La modella ha esclamato: “Me lo sono sentita”, tra una lacrima e un’altra. E tra sé e sé ha detto ancora come avrebbe tanto voluto conoscerlo: “Non riesco a crederci, che brutta notizia. Tutta l’Italia sarà triste”.

Proprio Helena Prestes, durante la puntata de L’Isola dei Famosi del 9 maggio, in zona nomination fece una domanda spiazzante a Ilary Blasi: “Posso sapere come sta Silvio Berlusconi?”. In quel momento la conduttrice disse che tutto procedeva per il meglio e lei si è detta felice. A distanza di giorni, poi, l’annuncio che ha lasciato senza parole lei e i suoi compagni d’avventura.