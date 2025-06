Questa sera a L’Isola dei Famosi Teresanna e Adinolfi hanno scelto di sacrificare il gruppo, facendo perdere cibo, per avere un momento con i propri cari.

Teresanna e Adinolfi rinunciano alla pesca e al riso per tutto il gruppo

Emozione, sorpresa e una scelta d’istinto. È quanto è accaduto nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2025, quando Teresanna Pugliese ha potuto finalmente riabbracciare suo marito Giovanni, che non vedeva da oltre un mese.

Dopo un lungo periodo di lontananza, segnato da difficoltà personali e tensioni crescenti con gli altri concorrenti, l’arrivo del marito ha rappresentato per Teresanna una boccata d’ossigeno.

In pieno stile Isola, Veronica Gentili ha però dovuto metterla di fronte ad un bivio delicato. L’ha fatta scegliere tra trascorrere una notte insieme a Giovanni su Playa Dos, rinunciando al kit per la pesca, oppure salutare il marito e non perdere la possibilità di procacciarsi cibo in più.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli critica anche Patrizia Rossetti

Una scelta tutt’altro che semplice, soprattutto considerando la fame e le dinamiche già complesse con gli altri naufraghi. Ma Teresanna non ha avuto alcuna esitazione. Ha dichiarato visibilmente commossa quanto il sostegno del marito fosse per lei, in questo momento, più prezioso di qualsiasi cosa.

Quello che Teresanna e i suoi compagni naufraghi ancora non sanno, è che fortunatamente la “settimana” sarà più corta del previsto. Il prossimo appuntamento con L’Isola dei Famosi andrà infatti in onda già mercoledì 18, accorciando di fatto i giorni di privazione.

Simona Ventura ha cercato di farle intuire che il tempo senza pesca non sarebbe stato troppo lungo. Ovviamente non ha potuto svelare nulla apertamente, nel rispetto delle dinamiche del gioco.

La scelta di Teresanna arriva in un momento delicato per lei. La naufraga ha appena visto uscire l’amica Chiara Balistreri, eliminata al televoto, e sente crescente ostilità da parte del gruppo. In questo contesto, l’incontro con Giovanni si è trasformato in una pausa di conforto.

Ma quella di Teresanna non è stata l’unica scelta tra cibo e sentimenti della serata. Anche Mario Adinolfi e Mirko Frezza si sono trovati davanti a un bivio simile: parlare in videochiamata con i propri cari liberamente perdendo riso per la settimana, oppure rispettare i tempi dati e conservare porzioni.

Ad Adinolfi è stata concessa una chiamata con la moglie; a Frezza, con moglie e figli. Ogni secondo in più costava una porzione di riso in meno per il gruppo. Mario ha sacrificato poco più di due porzioni prima di chiudere il collegamento. Mirko, più generoso, ha scelto di concludere spontaneamente la chiamata allo scadere del tempo concesso. Come reagirà il gruppo?