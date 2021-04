Italfarmacia: alleggerisci il tuo corpo con Amin 21 K

Siamo sicuri che non esiste la dieta perfetta? Amin 21 K e il trattamento Liposuzione Alimentare potrebbero essere l'eccezione: ecco perché

La primavera è esplosa in tutta la sua bellezza, e con lei il bisogno di scrollarci di dosso il peso di un inverno faticoso. Abbiamo voglia di aprirci alla speranza. Vorremmo anche sentirci meno appesantiti e più scattanti. E allora ecco la fatidica parola: dieta. Che cosa si può e si deve chiedere a un trattamento dietetico?

Dev’essere sicuro, perché il dimagrimento è un atto medico. Può avere conseguenze negative sull’organismo, se non si seguono alcune regole. Ricordiamoci il principio di Ippocrate: Primum non nocere.

La dieta non deve farci perdere semplicemente peso, ma grasso. Non massa magra, cioè muscolo, perché questo rallenterebbe il metabolismo, e solo parzialmente verrebbero eliminate le adiposità localizzate.

Soprattutto se non si è giovanissimi, è importante non ritrovarsi con un corpo flaccido a causa della perdita di peso.

Perché una dieta non fallisca è importante non sentire troppo lo stimolo della fame. Ultimo requisito, ma fondamentale: una dieta non deve essere molto lunga, perché altrimenti gli strappi e la tentazione di abbandonare si moltiplicano.

Il trattamento perfetto

Esiste una dieta così? Sì, la Liposuzione alimentare con Amin 21 K, che è più corretto definire trattamento in quanto deve essere seguito per tempi brevi.

È un metodo sicuro, perché riconosciuto a livello internazionale da decenni di studi e dall’esperienza positiva di milioni di pazienti in tutto il mondo. Non è un protocollo “fai da te”, e deve essere seguito sotto controllo medico.

Perché Liposuzione alimentare? Perché prevede l’utilizzo di un integratore appositamente formulato, Amin 21 K, grazie al quale nel nostro organismo si sviluppa il processo della chetosi, ossia il nostro corpo si alimenta utilizzando le riserve di grasso in eccesso. In particolare, quello depositato tipicamente sui fianchi nelle donne e sulla pancia per gli uomini.

Viene preservata la massa magra, per cui anche chi non è più giovane può intraprendere questo percorso, senza ritrovarsi i muscoli flaccidi.

Per controllare la fame

Uno dei motivi per cui molte diete falliscono risiede nella difficoltà a controllare il senso della fame. Con la Liposuzione alimentare, lo stimolo della fame sparisce in 48/72 ore, quando l’organismo entra in chetosi.

Ultima caratteristica che garantisce a questo metodo percentuali di successo superiori agli altri regimi dietetici è la durata. In due-tre settimane di trattamento si perde dal 7 al 10 % del peso corporeo. Nel caso in cui non fosse sufficiente, il trattamento può essere ripetuto dopo un periodo di mantenimento.

Amin 21K non contiene grassi né lattosio, per cui può essere assunto anche dagli intolleranti a questo zucchero. E non contiente glutine, quindi è adatto anche ai celiaci.

Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario un regime dietetico ade- guato per mantenere i risultati.

Drenanten: contro la ritenzione idrica

Se abbiamo anche il problema della ritenzione idrica, troviamo una risposta naturale ed efficace in Drenanten, un integratore di estratti vegetali con cromo, che promuove i processi di eliminazione dei liquidi accumulati nei tessuti, e coadiuva gli effetti delle diete ipocaloriche. Favorisce l’eliminazione dei ristagni di tossine, agisce sugli edemi di origine linfatica.

Drenanten è un ottimo coadiuvante nel trattamento con Amin 21 K.

Il cromo è un oligoelemento molto importante, perché regola i livelli di insulina, un ormone che influenza il controllo dei grassi e del glucosio. Quindi, indirettamente il cromo interviene nella riduzione dell’insulino-resistenza,e di conseguenza della glicemia e del colesterolo.

In Drenanten sono presenti anche Orthosiphon ed Equiseto, che donano a questo integratore particolari proprietà diuretiche e antinfiammatorie, contrastando inestetismi come la cellulite ma anche cistiti di origine flogistica.

L’Equiseto è ricco di sali minerali, che rinforzano ossa, unghie e capelli.

È presente anche l’Urtica Dioica, dalle proprietà depurative, diuretiche, antinfiammatorie e digestive. Inoltre c’è il Biancospino, un’erba medica ricca di flavonoidi (l’iperoside e la vitexina), che contribuiscono a migliorare il microcircolo e il ritorno venoso.

Il Cardo Mariano ha azione antiossidante, depurativa e protettiva epatica. Contiene Fucoxantina derivata dall’alga Undaria Pinnatifida, ricca di vitamine del gruppo B e C, Magnesio, Ferro. La Fucoxantina è utilizzata anche nelle culture orientali per rigenerare cute, unghie e capelli. Disintossicante per il fegato, favorisce l’attività termogenetica contribuendo al consumo di grassi dell’organismo.

