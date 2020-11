Italfarmacia: liposuzione alimentare e sgonfia pancia naturale

La sinergia tra diversi prodotti targati Italfarmacia consente di raggiungere uno degli obiettivi più ambiti dai cultori della bellezza e della salute: la pancia piatta.

La pancia piatta è il sogno di molti di noi: come sarebbe bello specchiarsi e non vedere più quella prominenza che rovina la nostra figura! Il problema può essere provocato sia dal grasso addominale che dal gonfiore. In entrambi i casi, c’è la soluzione adatta.

Il grasso addominale o viscerale, il più rischioso per la nostra salute, si deposita all’interno della cavità addominale. È chiamato anche “obesità androide” per evidenziarne l’associazione con gli ormoni detti androgeni, tipici del sesso maschile.

Dopo la menopausa, però, i cambiamenti ormonali determinano l’aumento del grasso viscerale anche nella donna. Inoltre, durante la menopausa, la diminuzione dei livelli di estrogeni determina un incremento dei livelli di un ormone che favorisce l’accumulo di grasso addominale, il cortisolo.

Oltre al danno estetico, ci sono gravi rischi per la salute. L’obesità addominale causa infatti un’infiammazione generale dell’organismo che indebolisce il sistema immunitario, e predispone alla sindrome metabolica (ipertensione, iperlipidemia, steatosi epatica, arteriosclerosi, diabete di tipo II), a patologie cardiovascolari e neurologiche come l’Alzheimer, all’osteoporosi e ad alcuni tipi di tumori.

Primo rimedio: la Liposuzione Alimentare di Amin 21 K

Rimedi per tutto questo? Stile di vita sano, dieta corretta e adeguata attività fisica. Sappiamo, però, che smaltire il grasso viscerale è difficile, ancor più con il passare degli anni. Bisogna arrendersi? Assolutamente no! La Liposuzione Alimentare con AMIN 21 K consente di “aggredire” non solo il grasso sottocutaneo ma anche il grasso addominale con riduzione dei livelli di infiammazione e dei rischi conseguenti.

Non è una dieta, perché deve essere seguita sotto controllo medico, massimo per tre settimane. Se necessario, può essere ripetuta.

È un trattamento normoproteico, che prevede l’utilizzo di un integratore appositamente formulato, AMIN 21 K, affinché si sviluppi il processo della chetosi per cui il nostro organismo inizia ad alimentarsi bruciando i grassi in eccesso. La conseguenza positiva è che la fame scompare dopo circa 48 ore. La nostra figura si rimodella eliminando l’adipe dalla pancia e da tutte le zone dove accumuliamo grassi. Quindi viene attaccata solo la “massa grassa”, mantenendo e, a seconda del caso, rafforzando la “massa magra”.

La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi e il supporto del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro. Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che con un trattamento si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso.

Quando il problema è il gonfiore addominale

Se il problema è il gonfiore, ci viene in soccorso Basosyn Plus, lo sgonfia pancia naturale, un integratore di minerali alcalini e sostanze vegetali che contribuiscono a ristabilire un corretto equilibrio acido-alcalino nel tratto intestinale.

Infatti, se si consumano in eccesso cibi acidificanti rispetto agli alcalinizzanti, nel medio-lungo periodo si avrà una mucosa della parete intestinale irritata, con una sensazione di gonfiore e malessere.

Inoltre, un disequilibrio dell’acido-alcalinità porta ad alterazioni della flora intestinale a favore di quella patogena, con possibile aumento della produzione di gas intestinali.

