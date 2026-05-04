Ivana Mrazova è incinta? Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione sulla presunta gravidanza della ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova è incinta? L’indiscrezione

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip fanno spesso parlare di loro anche a distanza di anni dall’edizione a cui hanno partecipato. Il pubblico è sempre molto interessato ai risvolti e alle indiscrezioni che li riguardano. Questa volta la protagonista è Ivana Mrazova, una concorrente molto amata dai telespettatori. Nelle ultime ore si è diffusa la voce di una possibile gravidanza per la ex concorrente del GF Vip. Per il momento la notizia non è ancora stata confermata o smentita, ma è già al centro dell’attenzione mediatica e dei social.

L’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe raccolto una serie di testimonianze da parte di vari follower che parlano di una presunta dolce attesa di Ivana Mrazova. Nonostante non sia ancora stata ufficializzata, le testimonianze sembrano tante e sui social hanno iniziato a parlarne senza sosta. In molti hanno anche notato che recentemente Ivana ha deciso di scegliere di rendere il suo profilo social molto più riservato rispetto a prima. La donna ha costruito una nuova vita all’estero, lontana dalla televisione e dai riflettori italiani, insieme a un compagno che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Ivana Mrazova è incinta? La nuova vita con il nuovo compagno

Ivana Mrazova ha 33 anni e potrebbe essere in dolce attesa. La donna ha iniziato una nuova vita lontana dai riflettori insieme a un nuovo compagno con cui ha una relazione molto stabile. Si è trasferita stabilmente a Los Angeles insieme all’imprenditore americano che ha conquistato il suo cuore due anni fa. La loro relazione è stata resa pubblica nel maggio 2024, quando la modella aveva condiviso le prime foto insieme al nuovo compagno sui social.

Il loro legame sembra essere molto forte e secondo i rumors sarebbero davvero pronti per creare una famiglia. Se la notizia dovesse essere confermata sarebbe un cambiamento importante nella vita dell’ex gieffina, un ulteriore punto di chiusura di un capitolo che i fans avevano molto a cuore, ovvero la sua storia con Luca Onestini. I due si erano conosciuti e innamorati proprio al Grande Fratello Vip, nel 2017, e hanno vissuto una relazione molto intensa che si è conclusa nel 2021, tra le polemiche. Nel 2023 avevano avuto un riavvicinamento, ma avevano deciso di non tornare insieme. Ora Ivana si gode la sua nuova vita in America, accanto all’uomo che ama e con cui potrebbe davvero costruire una bellissima famiglia.