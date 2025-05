Jacopo Sol, uno dei concorrenti di Amici 24, è apparso sui social per fare una richiesta a tutti i suoi fan. Ecco il motivo e come è andata a finire.

La richiesta di Jacopo Sol ai fan

Uno degli allievi di Amici 24 che è entrato nel cuore degli spettatori è stato anche Jacopo Sol. Il cantante, purtroppo, non ha avuto una vita lunga nella fase Serale del talent perché si è classificato al settimo posto.

Un risultato molto buono che gli permetterà di andare in tour nel mese di ottobre 2025 a Bari, Roma e Milano. In questo periodo, invece, si sta dedicando al tour degli instore come tanti altri ex concorrenti. Il suo viaggio ha avuto inizio a Milano il 23 maggio e si concluderà ad Ancona a fine giugno.

Gli spostamenti, a volte, possono essere un po’ problematici ed è ciò che è accaduto proprio oggi. Jacopo Sol si trovava a Napoli e doveva raggiungere l’aeroporto per andare a Brescia. Peccato però che ci fosse lo sciopero dei taxi e per questo motivo ha chiesto l’aiuto dei suoi fan:

“Ragazzi sono in stazione Garibaldi a Napoli e c’è lo sciopero dei taxi, c’è un’anima pia con la macchina che può portarci in aeroporto??? Potete salvarmi solo voiiiii, siamo in 3 con bagagli”.

Jacopo Sol fa una richiesta ai fan per non perdere l’aereo #amici24 pic.twitter.com/RBukCROe3k — Novella2000 Archive (@novella_archive) May 28, 2025

In molti si sono proposti e a quanto pare una ragazza che si chiama Fabiana gli ha davvero dato un passaggio! In una delle Stories su Instagram, infatti, ha pubblicato un video con alle spalle l’aereo e la scritta: “Stavo per perderlo ma grazie a Fabiana posso dire: ‘Brescia sto arrivando’“.

Tutto è bene quel che finisce bene perché Jacopo Sol alla fine sarà in orario per il suo instore programmato nella città lombarda.