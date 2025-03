In queste ore Jacqueline Luna Di Giacomo ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma e sui social è arrivata la dedica del compagno Ultimo.

Buon compleanno Jacqueline Luna Di Giacomo

Sono ormai passati alcuni anni da quando Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono usciti allo scoperto, confermando la loro relazione. Da quel momento la coppia è finita spesso al centro del gossip e solo pochi mesi fa è arrivata la gioia più grande per i due. La figlia di Heather Parisi e il cantante sono infatti diventati per la prima volta genitori di un bellissimo bambino, Enea, che ha allargato la famiglia. In queste ore intanto proprio Jacqueline ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, il primo da mamma, e naturalmente sui social non è tardata ad arrivare la tenera dedica di Ultimo, che ha emozionato tutti i fan. Queste le dichiarazioni del cantautore romano, che su Instagram ha affermato:

“Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Deborah Lettieri stronca Chiara: la reazione di lei

La stessa Jacqueline Luna Di Giacomo, in occasione del suo compleanno, ha pubblicato un lungo post dedicato a sé stessa. L’influencer, menzionando anche suo figlio Enea, ha così dichiarato: “Oggi sono una bimba che ha un bimbo e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. […] Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no”.

Jacqueline e Ultimo nel mentre si stanno godendo questo inedito capitolo della loro vita, insieme al piccolo Enea. Il cantautore contemporaneamente sta iniziando a preparare il suo nuovo tour. Questa estate infatti l’artista romano tornerà negli stadi italiani e già tutte le date in programma hanno registrato il sold out.