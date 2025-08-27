Dopo Temptation Island, ora lo ritroviamo a Uomini e Donne: chi è Jakub Bakkour, età, altezza, peso, origini e Instagram

Quanti anni ha Jakub e come si chiama di cognome l’ex tentatore e oggi corteggiatore di Uomini e Donne? Lui è Jakub Bakkour, è nato a Verona nel 2000 e la sua età oggi è di 25 anni.

Non conosciamo altezza e peso e non sappiamo nemmeno la data di nascita completa da permetterci di sapere il segno zodiacale al momento.

Per quanto riguarda le sue origini, a Temptation Island ha raccontato che suo padre è marocchino mentre la madre polacca.

Come vedremo in seguito, è noto per aver partecipato a Temptation Island e ora nel 2025 a Uomini e Donne. Nella vita vedremo che di lavoro fa il modello e lavora nell’azienda di famiglia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Jakub Bakkour di Temptation Island e Uomini e Donne non si conosce molto. Siamo certi che non ha una fidanzata e attualmente e single, questo gli ha permesso così di partecipare al dating show e al reality ancor prima.

Proprio dopo Temptation è stato fidanzato per un breve periodo con Gaia, una delle partecipanti del programma. Di sé su Witty TV Jakub di Uomini e Donne aveva raccontato:

“So ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti. Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia. Se ho un motto nella vita ? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto. Non bisogna mollare, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché proprio grazie a quelli si riesce a passare agli step successivi nelle nostre vite”.

Carriera

Jakub Bakkour è attivo nell’impresa di famiglia, specializzata in lavori di manutenzione edile, ma al tempo stesso coltiva la carriera da modello e si dedica con impegno al fitness, una delle sue passioni più forti. Pratica anche culturismo e ha vinto delle gare.

Dotato di grande determinazione e ambizione, ha da tempo mostrato interesse per il mondo della televisione. Nell’agosto del 2024 aveva infatti rivelato il desiderio di partecipare a reality come Grande Fratello o Pechino Express.

Prima di approdare a Uomini e Donne come corteggiatore, ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatore.

Jakub tentatore a Temptation Island

A Temptation Island nel 2024 Jakub Bakkour ha avuto modo di avvicinarsi a Gaia, fidanzata di Luca. La complicità nata tra i due ha scatenato la gelosia proprio di Luca. Tra il tentatore e la ragazza, poi, dopo il programma c’era stata una conoscenza, che non è però proseguita.

Nel programma in generale comunque Jakub aveva colpito il pubblico non solo per il suo fisico scolpito e la sua bellezza, ma anche e soprattutto per il suo fare gentile.

Jakub Bakkour a Uomini e Donne

Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni abbiamo scoperto che tra i corteggiatori di Uomini e Donne di questa edizione figura anche l’ex tentatore Jakub Bakkour.

Il modello è sceso per corteggiare la tronista Cristiana Anania.

I tronisti di Uomini e Donne

Per l’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne i tronisti chi sono? Tra i protagonisti annunciati Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Il percorso di Jakub a Uomini e Donne

Nel corso del suo percorso a Uomini e Donne, le anticipazioni hanno rivelato che Jakub Bakkour è sceso per Cristiana e intende dunque corteggiarla. Come si rivelerà questa avventura? Riuscirà a fare breccia nel cuore della tronista?