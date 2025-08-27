Chi è Jakub Bakkour corteggiatore di Uomini e Donne? Età e Instagram
Dopo Temptation Island, ora lo ritroviamo a Uomini e Donne: chi è Jakub Bakkour, età, altezza, peso, origini e Instagram
Vi ricordate di Jakub Bakkour? Dopo Temptation Island lo ritroviamo tra i corteggiatori di Uomini e Donne, sceso per Cristiana Anania: ecco chi è, l’età, altezza e peso, le origini, la vita privata e fidanzata e dove seguirlo su Instagram. Tutto su Jakub di Uomini e Donne…
Chi è Jakub Bakkour
Nome e Cognome: Jakub Bakkour
Data di nascita: 2000
Luogo di nascita: Dovrebbe essere nato a Verona
Età: 25 anni
Altezza: Al momento non sappiamo l’altezza di Jakub
Peso: Non conosciamo il peso di Jakub
Professione: modello
Fidanzata: Jakub è single
Tatuaggi: Jakub ha alcuni tatuaggi sul corpo
Profilo Instagram: @jakubbakkour_
Jakub Bakkour età, altezza e peso
Quanti anni ha Jakub e come si chiama di cognome l’ex tentatore e oggi corteggiatore di Uomini e Donne? Lui è Jakub Bakkour, è nato a Verona nel 2000 e la sua età oggi è di 25 anni.
Non conosciamo altezza e peso e non sappiamo nemmeno la data di nascita completa da permetterci di sapere il segno zodiacale al momento.
Per quanto riguarda le sue origini, a Temptation Island ha raccontato che suo padre è marocchino mentre la madre polacca.
Come vedremo in seguito, è noto per aver partecipato a Temptation Island e ora nel 2025 a Uomini e Donne. Nella vita vedremo che di lavoro fa il modello e lavora nell’azienda di famiglia.
Vita privata
Per quanto riguarda la vita privata di Jakub Bakkour di Temptation Island e Uomini e Donne non si conosce molto. Siamo certi che non ha una fidanzata e attualmente e single, questo gli ha permesso così di partecipare al dating show e al reality ancor prima.
Proprio dopo Temptation è stato fidanzato per un breve periodo con Gaia, una delle partecipanti del programma. Di sé su Witty TV Jakub di Uomini e Donne aveva raccontato:
“So ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti. Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia. Se ho un motto nella vita ? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto. Non bisogna mollare, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché proprio grazie a quelli si riesce a passare agli step successivi nelle nostre vite”.
Dove seguire Jakub di Uomini e Donne: Instagram e social
Carriera
Jakub Bakkour è attivo nell’impresa di famiglia, specializzata in lavori di manutenzione edile, ma al tempo stesso coltiva la carriera da modello e si dedica con impegno al fitness, una delle sue passioni più forti. Pratica anche culturismo e ha vinto delle gare.
Dotato di grande determinazione e ambizione, ha da tempo mostrato interesse per il mondo della televisione. Nell’agosto del 2024 aveva infatti rivelato il desiderio di partecipare a reality come Grande Fratello o Pechino Express.
Prima di approdare a Uomini e Donne come corteggiatore, ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatore.
Jakub tentatore a Temptation Island
A Temptation Island nel 2024 Jakub Bakkour ha avuto modo di avvicinarsi a Gaia, fidanzata di Luca. La complicità nata tra i due ha scatenato la gelosia proprio di Luca. Tra il tentatore e la ragazza, poi, dopo il programma c’era stata una conoscenza, che non è però proseguita.
Nel programma in generale comunque Jakub aveva colpito il pubblico non solo per il suo fisico scolpito e la sua bellezza, ma anche e soprattutto per il suo fare gentile.
Jakub Bakkour a Uomini e Donne
Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni abbiamo scoperto che tra i corteggiatori di Uomini e Donne di questa edizione figura anche l’ex tentatore Jakub Bakkour.
Il modello è sceso per corteggiare la tronista Cristiana Anania.
I tronisti di Uomini e Donne
Per l’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne i tronisti chi sono? Tra i protagonisti annunciati Flavio Ubirti e Cristiana Anania.
(IN AGGIORNAMENTO)
Il percorso di Jakub a Uomini e Donne
Nel corso del suo percorso a Uomini e Donne, le anticipazioni hanno rivelato che Jakub Bakkour è sceso per Cristiana e intende dunque corteggiarla. Come si rivelerà questa avventura? Riuscirà a fare breccia nel cuore della tronista?