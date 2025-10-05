Opi, allievo di Amici, ha raccontato per la prima volta in studio il significato dei suoi tatuaggi, spesso fraintesi o giudicati. Per lui sono un modo per esprimere emozioni che non riesce a dire a parole. Ogni disegno è legato a un momento difficile, superato con forza e sacrificio.

I tatuaggi di Opi di Amici 25

Nel pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, andato in onda domenica 5 ottobre, il giovane cantante Simone Opini, in arte Opi, ha condiviso con il pubblico un lato molto intimo di sé, raccontando per la prima volta il significato dei tatuaggi che porta sul corpo.

Oggi nel corso della puntata, è stato trasmesso un video registrato in sala prove, in cui Opi si è sfogato: “Per me non possono giudicarmi dai segni che ho sul corpo. Non sanno che peso gli ho dat e non li ho fatti per colorarmi”, ha detto con voce ferma. Il cantante ha spiegato come spesso venga etichettato solo per il suo aspetto.

Colpita dalle sue parole, Maria De Filippi ha voluto approfondire il tema in studio con Opi, chiedendogli cosa rappresentassero per lui quei disegni. “Quando ci siamo visti mi hai detto: ‘I tatuaggi costano meno dello psicologo’”, ha ricordato la conduttrice con un sorriso.

Opi ha confermato: “Ho un amico che fa il tatuatore, perciò dico che i tatuaggi costano meno dello psicologo. Sono di poche parole, non riesco a confidarmi con le persone, e il tatuaggio è sempre stata una prova. Del tipo ‘ce la faccio a superare questo, mi sento più forte’.”

Poi ha mostrato e spiegato alcuni dei suoi tatuaggi più significativi.

Sul braccio, per esempio, ha tatuato il volto di Axl Rose: “È una mentore per me. Mio papà ascoltava i Guns N’ Roses, e ho deciso di tatuarmelo”, ha raccontato.

Sulla gamba, invece, spiccano Venom e Spiderman, due personaggi che hanno segnato la sua infanzia. A riguardo Opi ha detto:“Spiderman ha una doppia faccia: Peter Parker e Spiderman. Quando Spiderman vince, Peter perde qualcosa. L’ho paragonato al sacrificio fatto in questi anni, perché per costruire qualcosa di mio ho dovuto rinunciare a qualcosa. Lui è l’eroe che mi ha insegnato a rinunciare per avere qualcosa di più grande.”

Attraverso i suoi tatuaggi, Opi ha trovato un modo per raccontarsi e affrontare le proprie difficoltà.