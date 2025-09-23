Nuova stagione del dating show di Canale 5. Tra i nuovi tronisti a Uomini e Donne c’è Rosario Guglielmi, che ha però avuto un percorso brevissimo. A seguire scopriamo nel dettaglio chi è, la sua età, qualche curiosità sulla vita privata e dove poterlo/a seguire su Instagram e social vari.

Chi è Rosario Guglielmi

Nome e Cognome: Rosario Guglielmi

Data di nascita: 14 maggio 1996

Luogo di nascita: Salerno

Età: 29 anni

Altezza: Non sappiamo l’altezza di Rosario

Peso: Non siamo a conoscenza del peso

Segno zodiacale: Toro

Professione: manager aziendale

Fidanzata: Rosario è single

Tatuaggi: Rosario non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @rosarioguglielmi_

Rosario Guglielmi età e biografia

Si parte come sempre dalla biografia. Come si chiama di cognome Rosario di Uomini e Donne? Il tronista si chiama Rosario Guglielmi. È nato il 14 maggio 1996 a Salerno. È del segno zodiacale del Toro e la sua età ad oggi è di 29 anni.

Per curiosità qualcuno si è domandato quale sia l’altezza precisa di Rosario, ma al momento non è nota, così come non lo è il peso.

Vita privata

Della vita privata di Rosario Guglielmi di Uomini e Donne non si conosce granché purtroppo. Almeno fino a questo momento. Di certo maggiori dettagli emergeranno durante il percorso all’interno del format.

Ovviamente Rosario non è fidanzato. Per poter partecipare al programma di Canale 5, infatti, si deve essere assolutamente single. Nonostante recentemente si era parlato di un riavvicinamento alla ex Lucia Ilardo, con la quale ha preso parte a Temptation Island.

Nel 2025 si è parlato poi di un avvicinamento a un’ex tentatrice, ma si è trattato solo di una conoscenza che non è andata in porto. Non sappiamo altri dettagli suo suo passato.

Dovrebbe aver vissuto a Bologna per un periodo e a Milano per esigenze lavorative.

Dove seguire Rosario Guglielmi di Uomini e Donne: Instagram e social

Sui social c’è modo di poter seguire Rosario Guglielmi di Uomini e Donne.

Il tronista è presente su Instagram con un account che vanta già un bel numero di follower, destinato a salire con la sua presenza in trasmissione, subito dopo la recente partecipazione a Temptation Island.

Carriera

Qualcuno è senza dubbio curioso di sapere che lavoro fa Rosario di Uomini e Donne. Ebbene il tronista è Rosario Guglielmi, come rivelato nella clip di presentazione presente sui canali ufficiali della trasmissione, è un manager aziendale.

Temptation Island

Nel 2025 Rosario Guglielmi ha preso parte a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Lucia Ilardo. Il loro percorso sembrava essersi concluso positivamente, nonostante tanti dubbi, tanto che sono usciti insieme dal falò di confronto. Nella puntata “un mese dopo”, però, sono emersi non pochi problemi e questo ha portato i due alla rottura.

Sebbene si sia parlato spesso di presunto ritorno di fiamma, entrambi hanno confermato la volontà di volere voltare pagina.

Rosario Guglielmi a Uomini e Donne

A Uomini e Donne Rosario Guglielmi ha ricoperto il ruolo di tronista per pochissime ore. L’annuncio è arrivato durante le registrazioni del 16 settembre 2025, come vedremo in seguito.

Ricordiamo ovviamente che nel programma tra i volti noti che ritroveremo ci sono Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nelle vesti di opinionisti. Mentre dei protagonisti più popolari della trasmissione è impossibile non citare Gemma Galgani.

I tronisti di Uomini e Donne

Per la stagione 2025/2026 chi sono i tronisti di Uomini e Donne.

Sul trono Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Il percorso di Rosario a Uomini e Donne

Annunciato in data 15 settembre 2025, Rosario Guglielmi ha avuto un percorso brevissimo a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, dopo la segnalazione della sua ex Lucia. A lei era stato chiesto di corteggiare il ragazzo, ma quest’ultimo avrebbe detto no.

Sempre Lucia si è presentata in trasmissione e raccontato che fino a pochi giorni prima Rosario sarebbe andato a letto con lei. Situazione questa che ha portato dunque al suo allontanamento dal programma, generando parecchio frastuono.