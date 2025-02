Alle ore 14 esce il video di Willie Peyote, il quale ha scelto di inserire anche i Jalisse che vengono citati all’interno del testo.

I Jalisse nel video di Willie Peyote

Ieri sera i Big in gara hanno presentato i loro nuovi brani sul palco dell’Ariston in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo 2025. Anche Willie Peyote, per esempio, ha cantato sulle note di “Grazie ma no grazie” e ha riscosso molto successo tra il pubblico in sala e sul web.

Nel testo qualcuno avrà sicuramente notato un riferimento molto simpatico a un duo musicale amatissimo: “Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se lei ricambiasse. E c’hai provato anche più volte dei Jalisse ma l’insistenza non è mai così di classe”. Un riferimento al fatto che i Jalisse tentato da quasi 30 anni di tornare al Festival ma senza mai riuscirci.

Ciò che ha attirato l’attenzione, inoltre, è anche il fatto che Willie Peyote ha voluto includerli nel video ufficiale che è uscito alle ore 14. Qui sopra potete vederlo in maniera completa poiché è stato caricato sul canale YouTube ufficiale del cantante.

